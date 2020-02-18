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Что таксисты Слуцка говорят про снижение тарифов. Кто виноват - сервис-агрегатор?
Источник материала: Партизан
Слуцкие службы такси снизили минимальный тариф: два рубля от одного километра вместо трех, за второй и каждый последующий километр - 60 копеек.
Слуцкий портал "Кур'ер"
Денис: "Снижение тарифов было глупым решением. Изначально тарифы снизила служба, которая уже задыхается, погибает. И это последние их "вздохи перед смертью", на которые они решились. Зачем "повелись" на это остальные службы, я, откровенно говоря, не понимаю. Ведь если служба в городе популярна, пользуется спросом и туда звонят, то с работой у них всё будет в порядке независимо от тарифа.
Опустить цены гораздо легче, чем поднять. Если вдуматься, то соотношение стоимости минимального проезда со стоимостью бензина просто смешное. Конечно, все не так хорошо, как нам бы того хотелось. Но жаловаться никто не будет.
фото носит иллюстрационный характер
Опасений по работе в связи с уменьшением тарифов нет. Абсолютно ничего не поменяется. От этого работы ни больше, ни меньше не станет. Конечно, никто из водителей не принял эту новость с радостью. Зачем нам снижать цены, зарабатывая меньше, если можно больше? Но руководство пошло нам навстречу, предложив компромисс: снизилась абонентская ставка на диспетчерские услуги".
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