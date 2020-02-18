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Что таксисты Слуцка говорят про снижение тарифов. Кто виноват - сервис-агрегатор?

18.02.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Слуцкие службы такси снизили минимальный тариф: два рубля от одного километра вместо трех, за второй и каждый последующий километр - 60 копеек.

Слуцкий портал "Кур'ер" поговорил с водителями такси разных служб и спросил, что они думают по этому поводу.

Денис: "Снижение тарифов было глупым решением. Изначально тарифы снизила служба, которая уже задыхается, погибает. И это последние их "вздохи перед смертью", на которые они решились. Зачем "повелись" на это остальные службы, я, откровенно говоря, не понимаю. Ведь если служба в городе популярна, пользуется спросом и туда звонят, то с работой у них всё будет в порядке независимо от тарифа.

Опустить цены гораздо легче, чем поднять. Если вдуматься, то соотношение стоимости минимального проезда со стоимостью бензина просто смешное. Конечно, все не так хорошо, как нам бы того хотелось. Но жаловаться никто не будет.


фото носит иллюстрационный характер

Опасений по работе в связи с уменьшением тарифов нет. Абсолютно ничего не поменяется. От этого работы ни больше, ни меньше не станет. Конечно, никто из водителей не принял эту новость с радостью. Зачем нам снижать цены, зарабатывая меньше, если можно больше? Но руководство пошло нам навстречу, предложив компромисс: снизилась абонентская ставка на диспетчерские услуги".


Говорят, что это меры для конкуренции с новым сервисом-агрегатором?

"Да, на местном рынке появился новый сервис. Естественно, он забрал какую-то часть клиентов. Но хочу сказать, что некоторые уже возвращаются. Этот сервис-агрегатор не настолько популярен в Слуцке, чтобы задушить местные фирмы.

Во-первых, Слуцк не молодежный город, чтобы все жители заказывали такси через гаджет.

Во-вторых, их машин пригнали слишком много для маленького Слуцка. Столько нет спроса. Поэтому новый сервис тоже не совсем комфортно чувствует себя в нашем городе.

Что касается конкуренции, то, конечно, сервис-агрегатор моментально задушит мелкие фирмы. Они пострадают в первую очередь. Отсюда и отчаянные меры по снижению тарифа. Но крупные фирмы еще смогут побороться за клиента".

Сергей: "Тарифы снизили, чтобы конкурировать с новым сервисом-агрегатором. Насколько удачным будет наш ход - покажет время. Заработок водителей, конечно, уменьшится. Расчет на то, что увеличится количество клиентов. Но людей, которые пользуются услугами такси, больше не становится. Их определенное количество. И этот круг клиентов разрывают на части. Слишком много фирм, слишком много машин… Для нашего города это перебор".
 
Теги: Новости
 
 
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Слуцкие службы такси снизили минимальный тариф: два рубля от одного километра вместо трех, за второй и каждый последующий километр - 60 копеек.
 
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