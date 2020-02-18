Лукашенко и Сечин обсудили поставки нефти в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поставки российской нефти в Беларусь обсуждали сегодня в Минске глава республики Александр Лукашенко и руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин, передает «МИР 24».

«Я знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться даже по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать в том числе и с «Роснефтью», потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много ни мало половину нефти, которую мы покупали в России, переработали здесь в Беларуси. Хотелось бы полной ясности. Думаю, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», – сказал Александр Лукашенко.