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Лукашенко и Сечин обсудили поставки нефти в Беларусь
18.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поставки российской нефти в Беларусь обсуждали сегодня в Минске глава республики Александр Лукашенко и руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин, передает «МИР 24».
Продолжая тему сотрудничества, Игорь Сечин отметил, что единственный вариант – работать вместе. Напомним, что контракты на поставку российской нефти в Беларусь завершились 31 декабря 2019 года и до сих пор стороны ведут переговоры об их продлении.
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Контракты на поставку российской нефти в Беларусь завершились 31 декабря 2019 года. И до сих пор стороны ведут переговоры об их продлении.
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