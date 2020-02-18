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Не поверите, Роналду платит своей девушке огромную "зарплату"
Источник материала: Партизан
Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес получает от футболиста ежемесячную "зарплату" в размере 50-100 тысяч евро.
Как сообщает агентство
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Goal.com
Джорджина, которая является популярной личностью в Instagram, получает также 8 тысяч евро за размещение рекламы брендов у себя в профиле. Кроме того, одно интервью с моделью стоит 100 тысяч евро.
Стоит отметить, что девушка прошла путь от продавщицы в мадридском магазине до модели, которая примеряет на себя одежду всемирно известных Louis Vuitton и Gucci. Впервые о романе Криштиану и Джорджины стало известно в 2016 году, пишет
Как
Роналду и Родригес воспитывают четырех детей: старшего сына спортсмена — Криштиану Роналду-младшего, близнецов, рожденных от суррогатных матерей, а также совместную дочь.
Например, в сентябре прошлого года она в очередной раз заверила, что в ближайшее время они не будут оформлять отношения с нападающим туринцев официально.
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Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес получает от футболиста ежемесячную "зарплату" в размере 50-100 тысяч евро.
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