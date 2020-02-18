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Не поверите, Роналду платит своей девушке огромную "зарплату"

18.02.2020 20:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес получает от футболиста ежемесячную "зарплату" в размере 50-100 тысяч евро.

Как сообщает агентство Pasionfutbol со ссылкой на расследование информагентства Telecinco, эти деньги модель получает, чтобы не думать о финансовых вопросах и спокойно заниматься карьерой и детьми.


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Goal.com

Джорджина, которая является популярной личностью в Instagram, получает также 8 тысяч евро за размещение рекламы брендов у себя в профиле. Кроме того, одно интервью с моделью стоит 100 тысяч евро.

Стоит отметить, что девушка прошла путь от продавщицы в мадридском магазине до модели, которая примеряет на себя одежду всемирно известных Louis Vuitton и Gucci. Впервые о романе Криштиану и Джорджины стало известно в 2016 году, пишет obozrevatel.com


Роналду и Родригес воспитывают четырех детей: старшего сына спортсмена — Криштиану Роналду-младшего, близнецов, рожденных от суррогатных матерей, а также совместную дочь.

 

Как пишут СМИ, ближайшее окружение Роналду полностью отрицает последние слухи о бракосочетании португальца. В связи с этим нельзя не вспомнить, что и Родригес подвергается давлению прессы из-за до сих пор не состоявшегося бракосочетания. Однако на все разговоры девушка реагирует спокойно. 

Например, в сентябре прошлого года она в очередной раз заверила, что в ближайшее время они не будут оформлять отношения с нападающим туринцев официально.

 
 
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Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес получает от футболиста ежемесячную "зарплату" в размере 50-100 тысяч евро.
 
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