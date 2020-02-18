Снова убийство в деревне: найден труп мужчины в Зельвенском районе

На теле хозяина дома обнаружены телесные повреждения в виде множественных ран и переломов различных частей тела. Установлено, что смерть пенсионера носит криминальный характер. По данному факту Зельвенским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). В тот же день уголовное дело принято к производству следственным управлением УСК по Гродненской области.









Фото: Следственный комитет





Зельвенским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). По подозрению в совершении убийства задержан 37-летний односельчанин погибшего.





Ведется расследование