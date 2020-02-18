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Снова убийство в деревне: найден труп мужчины в Зельвенском районе

18.02.2020 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 15 февраля в милицию поступило сообщение об обнаружении в частном жилом доме в одной из деревень Зельвенского района тела 70-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями, сообщает УСК по Гродненской области

На теле хозяина дома обнаружены телесные повреждения в виде множественных ран и переломов различных частей тела. Установлено, что смерть пенсионера носит криминальный характер. По данному факту Зельвенским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). В тот же день уголовное дело принято к производству следственным управлением УСК по Гродненской области. 


Фото: Следственный комитет


Зельвенским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство).

 

По подозрению в совершении убийства задержан 37-летний односельчанин погибшего.


Ведется расследование

 
 
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Вечером 15 февраля в милицию поступило сообщение об обнаружении в частном жилом доме в одной из деревень Зельвенского района тела 70-летнего мужчины с...
 
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