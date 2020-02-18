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«Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений в Китай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С отправкой писем и посылок в Китай пока придется повременить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белпочта» приостановила прием всех видов корреспонденции в данном направлении. Связано это с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, которые занимаются перевозкой международных почтовых отправлений из нашей страны в Поднебесную.
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Новости Беларуси. С отправкой писем и посылок в Китай пока придется повременить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белпочта» приостановила прием всех...
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