«Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений в Китай

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С отправкой писем и посылок в Китай пока придется повременить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белпочта» приостановила прием всех видов корреспонденции в данном направлении. Связано это с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, которые занимаются перевозкой международных почтовых отправлений из нашей страны в Поднебесную.