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Новости экономики за 18.02.2020

18.02.2020 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда наша страна откажется от директивного кредитования? Что показывают отечественные компании на крупнейшей мировой продовольственной выставке, и почему нельзя отправить посылку в Китай? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 18.02.2020

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДИРЕКТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

С 2021 года Беларусь может полностью отказаться от директивного кредитования. 18 февраля в Банке развития рассказали, что 2020 год обозначен как завершающий. Новые проекты в директивное кредитование уже не включаются, заканчивается финансирование начатых в прошлые годы. В правлении банка считают, что такой откат действительно произойдет, потому что он поддерживается на всех уровнях государственного управления.

«Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений в Китай

Новости экономики за 18.02.2020

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Отечественные компании-экспортеры мясных, молочных и кондитерских изделий представляют свою продукцию на крупнейшей в мире выставке продовольственных товаров, которая проходит в эти дни в Дубае. В форуме принимают участие закупщики и импортеры из более чем 190 стран. В 2019 году наши предприятия заключили контракты на 13 миллионов долларов. В этот раз, по мнению организаторов белорусской экспозиции, есть основания ждать не менее знаменательного результата. Уже на старте выставки подписаны контракты на 2,5 миллиона долларов.

Статистика Нацбанка: белорусские женщины значительно бережливее мужчин

Новости экономики за 18.02.2020

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ

В январе белорусы стали больше покупать. Розничный товарооборот прибавил свыше 4 %. Все вместе за месяц мы потратили 3 миллиарда 900 миллионов рублей, в расчете на душу населения  13 рублей 30 копеек в день. Год назад эта цифра равнялась 12 рублям. Большая часть денег (91 %) потрачена в различных организациях торговли. Медленно, но уверенно подрастает общепит. Товарооборот столовых, кафе и ресторанов составил 230 миллионов рублей.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Когда наша страна откажется от директивного кредитования? Что показывают отечественные компании на крупнейшей мировой продовольственной...
 
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