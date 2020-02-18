Минске продлили до 7 марта. Речь о ремонте выхода №3-1 в сторону улицы Козлова, отмечают представители Минского метрополитена.
Сейчас выход полностью закрыт. Напомним, ранее сообщалось, что ремонтные работы продлятся с 5 по 14 февраля.
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Ремонт выхода со станции метро «Площадь Победы» продлили до 7 марта
18.02.2020 18:57 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Минске продлили до 7 марта. Речь о ремонте выхода №3-1 в сторону улицы Козлова, отмечают представители Минского метрополитена.
Сейчас выход полностью закрыт. Напомним, ранее сообщалось, что ремонтные работы продлятся с 5 по 14 февраля.
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Ранее сообщалось, что работы продлятся с 5 по 14 февраля.
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