Возможности дополнительного образования, работа психологов, открытие ресурсных центров – такой спектр вопросов обсудили на итоговой коллегии главного управления образования

Источник материала: Вороновская газета





Прежде чем начать конструктивный диалог, подвести итоги минувшего года, обозначить приоритетные направления на этот, участники коллегии ознакомились с выставкой лучших проектов и разработок, созданных в учреждениях образования педагогами и ребятами. Эти идеи уже оценены на республиканском, а некоторые и международном уровне, что подтверждают дипломы и награды. По достоинству оценили их присутствующие на коллегии помощник Президента – инспектор по гродненской области Иван Лавринович, заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке Лилия Кирьяк, а также другие гости.





Выставка наглядно показала, как увлечь интересными проектами самих ребят, а чаще всего – какие проекты предлагают ученики на Гродненщине.







Так, на Свислоччине в Добровольском детском саду-СШ ребята увлеклись изучением традиций и архитектурного наследия края и даже создали мини-музей макетов утраченных храмов. Все они выполнены вручную преимущественно из бумаги. Ученики вместе с педагогами и родителями гродненских школ №33 и №6 создают батлейки. Таких театров уже 16, каждый со своим уникальным представлением, в том числе основанными на легендах Принеманья. Спектакли показывают в школах, детских садах, на встречах с пожилыми людьми.





3D-тур по школьным музеям, а также интернет-агентство, где можно заказать экскурсию по ним, – разработка школьников из Радуни.





В лицее №1 нашли креативный подход к урокам. Теперь изучать материал можно и с помощью видеороликов, которые снимали сами ребята. Обычный урок это не заменяет, но повторить материал – помогает. Тем более, что каждый ролик завершается коллоквиумом, сдают который ученики искусственному интеллекту.

Юные щучинцы в Центре технического творчества занимаются ракетомоделированием. Создают точные копии и даже запускают их в небо. Здесь же есть авиационный тренажер – можно освоить азы управления самолетом. А ученики СШ №2 из Зельвы производят бумагу из тростника. И показывают, как можно использовать ее для декоративно-прикладного творчества или в качестве упаковки. Стильно и экологично.





Не отстают в новаторских идеях и детские сады. Ясли-сад №26 из Лиды, к примеру, представил игровое оборудование по формированию у детей представлений об основах безопасности жизнедеятельности. Машинки, игрушки, макеты – все изготовлено педагогами и родителями. А одно из главных достижений учреждения – напольная игра. Этой идеей заинтересовалось в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, «образовательные» коврики могут запустить в производство.





Учреждения среднего специального образования также рассказали о достижениях. В их экспозиции – коллекция дизайнерской одежды, арт-объекты из шоколада, оригинальные пряники с белорусской росписью. Берестовицкий сельскохозяйственный лицей представил разработки учащихся – станок с числовым программным управлением, беспилотный летательный комплекс.





Продолжая тему достижений учащихся и педагогов, Иван Лавринович отметил:





– Система образования Гродненской области занимает высокие позиции в республике, но все развивается, и их сегодня нужно подкреплять новыми идеями, подходами. Тогда получится их удержать, потому что опускать планку ни в коем случае нельзя. И нужно помнить, что на первое место в образовательном процессе всегда нужно ставить ученика.









Также Иван Лавринович обратил внимание на материально-техническую базу учреждений. Одни оснащены на высоком уровне, и результат работы там лучше. В то же время есть школы, где нужно работать над усовершенствованием условий.





Дополнительному образованию не случайно уделялось так много внимания, в том числе и на выставке. Статистика показывает, чем больше детей вовлечено в полезную занятость, тем ниже уровень правонарушений. Потому в области будет продолжена работа по организации полезной занятости несовершеннолетних, досуга в летнее время, трудовой занятости.





– Противоправные действия связаны также и с тем, что есть определенные проблемы в семье. Поэтому семейное неблагополучие становится на первый план, и здесь мы должны работать все вместе. Особое внимание нужно уделить психологической службе. Задача руководителя учреждения образования – обеспечить психологам условия работы, достойную заработную плату, освободить их от несвойственных обязанностей, стимулировать повышение ими своего профессионального уровня, в том числе за счет освоения зарубежных методик. Кроме того, знания по психологии должны быть у всех педагогов, – отметил Виктор Пранюк. – Очень важно, чтобы у нас сформировалось взаимодействие между школой, семьей и детьми. Если ребенок попадает в трудную ситуацию, никто не должен оставаться в стороне.









О том, чего достигла система образования области, какие задачи перед ней стоят в перспективе, рассказал начальник главного управления образования облисполкома Руслан Абрамчик.

Поводом для гордости у педагогической семьи Гродненщины и учеников в минувшем году было немало. Вот лишь некоторые из них. В 2019 году введены в эксплуатацию шесть объектов: школа и детский дом семейного типа в Гродно, детский сад в Лиде, а также школа, детский сад и Дом детского творчества в Островце.





Завоеваны две бронзовые медали на Международных предметных олимпиадах. Областная команда вошла в тройку лучших в республике по итогам участия в предметных олимпиадах и спартакиаде школьников. Выпускники школ продемонстрировали стабильно высокий уровень на ЦТ. Гимназия № 1 имени академика Е. Ф. Карского – единственное в республике учреждение общего среднего образования стало лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Область отмечена как лучшая по итогам оздоровления.

– В дошкольном образовании основной задачей на 2020 год будет обеспечение доступности детских садов, безопасности воспитанников. В общем среднем образовании акцент будет сделан на совершенствовании работе по профилизации, работа с профильными классами, совершенствование социально-психологической службы всех уровней, – рассказал Руслан Абрамчик. – В сфере профессионально-технического, среднего специального образования, для обучающихся расширяется сеть ресурсных центров. В ближайшем будущем откроется ресурсный центр подготовки по техническим специальностям на базе Жировичского колледжа.

Это будет шестой ресурсный центр на Гродненщине. Ранее они уже были созданы по направлениям как строительства, кулинарии, коммунального хозяйства, легкой промышленности.





– Что касается общих задач, которые стоят перед отраслью, это совершенствование материально-технической базы. Планируем реализацию большого пятилетнего проекта со Всемирным банком, в рамках которого реконструкция и капитальный ремонт пройдут более чем в 50 учреждениях системы образования, по 10 из них уже идет работа. Серьезные средства запланированы на ремонт и реконструкцию учреждений в рамках инвестиционной программы, – рассказал Руслан Абрамчик.

В Гродно работы идут в областном Дворце творчества детей и молодежи . 1 сентября он встретит воспитанников уже обновленным: с бассейном, спортивным залом, уличными площадками.





По традиции на коллегии подвели итоги конкурса на лучшую организацию работы региональной системы образования. Победителями среди районов стали Ошмянский, Мостовский и Ленинский район города Гродно. Лучших определили и среди учреждений образования.







В различных номинациях ими стали Гродненский лицей строителей №1, гродненский профессиональный технологический колледж, а также гродненский электротехнический колледж имени Счастного. Среди учреждений дополнительного образования награду получил областной Дворец творчества детей и молодежи.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Вадим ГОЛОТИК и из архива «ГП» https://grodnonews.by/