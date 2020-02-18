Людмила Путина-Очеретная решила сменить крышу





Людмила Путина-Очеретная // фото: Global Look Press

Калининград

Людмилы Путиной. Так называемую – потому что исторический особняк состоит на балансе Центра развития межличностных коммуникаций (ЦРМК), который патронирует бывшая супруга президента, пишет Собеседник. В Калининграде нечаянная радость: на улице Ленинградской начали реставрировать так называемую виллу. Так называемую – потому что исторический особняк состоит на балансе Центра развития межличностных коммуникаций (ЦРМК), который патронирует бывшая супруга президента,Собеседник.





В статье «Вилла Людмилы Путиной» в Калининграде превратилась в наркопритон» «Собеседник» рассказывал о бедственном положении этого объекта культурного наследия еще три года назад, но только сейчас ситуация начала меняться.





– Там произвели демонтаж крыши и перекрытий и, возможно, начнут ремонт. По крайней мере, я надеюсь на это, – порадовал представитель общественного движения «Спаси любимый город!» Анатолий Журату.





На фасаде уже висит табличка, что работы на вилле ведутся в целях «приспособления под современное использование».





«Вилла Людмилы Путиной» в Калининграде

Санкт-Петербург

– А вот по Тельману, – продолжает Журату, – мертвая тишина.





Речь идет еще о двух калининградских особняках на соседней улице Тельмана, которые также имеют отношение к Людмиле Очеретной, точнее, к фирме «Интерлин», которую учредила ее подруга Дюльбэр Рогачева. О степени их близости говорит тот факт, что, по данным «Открытых медиа», Рогачева стала совладельцем виллы Артура и Людмилы Очеретных во Франции. Женщина когда-то даже возглавляла весь ЦРМК и до сих пор руководит одним из его проектов – «Образовательные программы».





А вот из числа учредителей «Интерлина» Рогачева не так давно вышла. Теперь этой фирмой, которой принадлежат виллы на улице Тельмана в Калининграде, владеет некий Евгений Шахов. Этот же человек возглавляет и Фонд поддержки русской книги, зарегистрированный в Санкт-Петербурге под одной крышей с еще несколькими фирмами друга Путина – олигарха Юрия Ковальчука (правление фонда возглавил Олег Добродеев из ВГТРК). Даже формально фонд Шахова записан на компанию «Парекс», за которой стоят «Согаз» и банк «Россия», также связанные с Юрием Ковальчуком.





Так что от окружения бывшей жены президента виллы в Калининграде перешли к окружению его самого.

Валдай

Самое интересное, что контактный телефон Фонда поддержки русской книги совпадает с телефоном фирмы «Прайм» того же Юрия Ковальчука. Именно этой фирме принадлежит практически половина президентской госрезиденции на Валдае, включая большую часть построек (сама резиденция, китайский павильон, каток, купальня, ресторан и прочие заведения, необходимые для плодотворной работы главы государства).





С нового года срок договора аренды этой недвижимости Управлением делами президента истек. Фирма «Прайм» в прежнем виде тоже прекращает свое существование. Так что крышу решено сменить не только у Людмилы Путиной-Очеретной.





Впрочем, об этом чуть подробнее – в материале «Резиденция Путина на Валдае меняет владельца».



