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Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?

18.02.2020 20:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Коронавирус менее опасен, чем атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. В 80 % случаев болезнь протекает в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением. Такую информацию дает Центр новостей ООН со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа».

Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?

По последним данным, с начала эпидемии выздороветь удалось уже 12,5 тысячам человек. Умерли свыше 1860, число зараженных превысило 72 тысячи.

Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?

Из-за вспышки коронавируса страдают туриндустрия и перевозки: в связи со слабой загрузкой самолета отменены три рейса компании Air China из Пекина в Минск и обратно. Речь идет о перелетах 19, 21 и 26 февраля.

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Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?

Между тем в Японии готовятся к массовой эвакуации пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. 19 февраля на берег сойдут сотни человек. Речь идет о тех, у кого вирус по результатам последних анализов не обнаружен. На борту находятся почти 3 500 пассажиров, 542 из них заражены и находятся под наблюдением медиков.

Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости мира. Коронавирус менее опасен, чем атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. В 80 % случаев болезнь протекает в легкой форме и...
 
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