Урок памяти во Дворце культуры – Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в зале Дворца культуры академии прошел урок памяти «Солдат войны не выбирает», организованный в форме литературно-музыкального мероприятия, приуроченного ко Дню памяти воинов-интернационалистов и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.









На встречу со студентами, преподавателями и руководящим составом БГСХА пришли работники академии, которые во время службы в армии исполняли интернациональный долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане — это старшие преподаватели Игорь Куницкий и Владимир Аксенов, водитель гаража Николай Скоромный.





В качестве почетных гостей в мероприятии участвовали ветераны афганской войны из Витебска — председатель Витебской областной организации Белорусского союза офицеров генерал-майор Александр Скачков, который в 1987 году был командиром 317-го парашютно-десантного полка 103-й воздушно-десантной дивизии, с которым последним выходил из Афганистана 6 февраля 1989 года, и гвардии старший прапорщик Андрей Голубь, который наоборот первым вступил на землю Афганистана 26 декабря 1979 года.









Со словами приветствий к участникам встречи обратился ректор академии Виталий Великанов, председатель профкома академии Александр Орешков, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Максим Потапенко. От общественных организаций ветеранам афганской войны были вручены памятные подарки и цветы.









Все присутствующие почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.





В этот день на сцене малого зала ДК БГСХА звучали песни и стихи про солдат и воинскую службу в далекой южной стране. На слайдах мелькали черно-белые фото армейских будней советских «афганцев».



















Выступления участников войны в Афганистане, руководства академии и общественных организаций дали молодым ребятам немало информации для размышлений.





После встречи ветераны-«афганцы» вместе с ректоратом академии возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам.









Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова