Проблемы от теплой зимы: уже зафиксировано 10 пожаров

На карте Министерства чрезвычайных ситуаций отображена информация об опасных природных условиях, а также о наводнениях и пожарах в экосистемах. По состоянию на 18 февраля опасных явлений не предвидится. Но в это же время зафиксировано целых 10 пожаров в экосистемах на юге Беларуси. Это нетипично для февраля, считают экологи.

рассказал «Белсату» Виктор Трофимович, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси. «Сейчас очень мало осадков, особенно на юге и на юго-западе страны. Почва очень сильно пересушивается. Тогда она восприимчива к пожарам. Это отголоски потепления», –«Белсату», заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси.





По мнению эколога, ситуация с лесными пожарами сейчас чрезвычайно опасна.





«У нас сейчас лес очень засорен, болота не прокашиваются. Ортодоксы в охране окружающей среды считают, что чем меньше человек будет вмешиваться в природу, тем лучше. Но есть глобальные законы природы. Биомасса, которая накапливается, не будет лежать просто так, она обязательно утилизируется природным механизмом», – говорит Виктор Трофимович.













Ученый приводит пример, что торф на болоте накапливается со скоростью два миллиметра в год, а то и больше. А болотосоздание происходит в Беларуси с ледника, который был 20 тысяч лет назад. Тем не менее гор торфа, которые по логике должны были появиться, мы не видим, потому что как только начинается превышение запасов торфа, включается природный механизм: обычная молния и уничтожение посредством пожара.





«В природе не может быть слишком много умершей биомассы, она уничтожается. Но это можно использовать в зеленой экономике: например, делать топливо для обогрева. Теперь надо в существующую климатическую фазу, которая характеризуется засушливой погодой, собирать лишнюю биомассу [торф, кустарник, траву следует собирать. – Belsat.eu], чтобы не провоцировать природные пожары. Не даром горят Ольманские болота, леса», – подытоживает Виктор Трофимович.





Ученые еще пять лет назад выступили с инициативой, чтобы даже в заказниках начать регулировать количество биомассы.

Из-за потепления прилетели перелетные птицы

Из-за теплой зимы экологи фиксируют не только пожары, но и ряд других явлений, которых раньше не было. В частности, ночью 17 февраля около реки Буг летали майские жуки.









Ученые Беловежской пущи заметили в водоемах лебедей и уток, которые обычно мигрируют в теплые страны на зиму. На болотах и водоемах заметили серых цапель, а в пойме реки Лесная вблизи деревни Новицковичи отмечены 2 особи большой белой цапли.





«Эти прилетевшие птицы, они прилетели не из Африки, это так называемые «близкие мигранты». Эти птицы зимуют в Западной или Южной Европе. Они переносят снег и мороз. Даже если произойдет похолодание, для этих птиц проблем не будет. Но в целом да, рано вернулись некоторые перелетные пернатые. Ранее были единицы, а сейчас по всей Беларуси замечаются стаи. Весеннее настроение уже в природе есть», – рассказал «Белсату» Александр Винчевский, директор ОО «Ахова птушак Бацькаўчышыны».





Собеседники «Белсата» отмечают: существующая климатическая фаза характеризуется тем, что в последние годы выпадает очень мало осадков.





«Это касается юга Беларуси. На севере нашей страны ситуация не такая. Да, там тоже наблюдается потепление, но количество влаги выпадает в прежнем объеме», – говорит Виктор Трофимович.

Теплая зима принесет много плохого для сельского хозяйства

«Недостаток влаги в почве приведет к существенным изменениям. Посевная раньше могла длиться даже две недели. Теперь, если начнется устойчивая плюсовая температура почвы, то влаги в земле практически не останется. Особенно это касается юга страны. А вот сажать зерно в сухую землю – это проблема. Статистика показывает, что необходимое количество влаги накапливается в мае. Поэтому звучат предложения провести посевную в мае. Но вегетационный период в полном разгаре, поэтому поздние посевы не дадут даже средний урожай», – говорит Виктор Трофимович.





Из-за мягкой зимы и отсутствия морозов возникают и новые угрозы.





«Появляются новые вредители, которые могут перезимовать. Они уничтожают посевы. Поэтому сейчас без агрохимии невозможно обойтись. У нас через каждые пять лет появляется серьезный вредитель в сельском хозяйстве. Например, кукурузный долгоносик, хлебная жужелица очень опасны. Ранее для зерновых не было особых проблем. Поэтому сейчас нужна химия. И это не только дополнительные расходы. Известно, что химические вещества добра не несут для природы, да и человеку тоже вредят», – рассказал собеседник.





Еще одной проблемой для сельского хозяйства станут сорняки. Ранее весной было много влаги, в которой семена сорняков просто перегнивали. А теперь они в хорошем состоянии.

Проблемы возникают и в лесном хозяйстве

«На территории от Гомеля до Бреста в лесах массовая опасность – короеды. Эти вредители могут перекинуться и на территорию Польши. На Полесье повсюду вырубки, ведется борьба с этим вредителем», – отмечает Виктор Трофимович.





Опасность из-за потепления появилась и для человека. Если раньше клещи активизировались в мае и были угрозой до сентября, то сейчас в Бресте они активны целый год.















