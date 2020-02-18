Киркоров решился оскорбить чувства верующих. Неверующие тоже оскорбились









show-biz.by Несмотря на то, что в клипе имеется некое подобие сюжета, подсказанного сериалом «Молодой папа» (сложные чувственные взаимоотношения между священнослужителем и прихожанкой), он потребовался лишь как повод создать «живые картины», стилизованные под классическую живопись и продемонстрировать эксклюзивные образцы одежды и дизайна, изготовленные специально для съемок, пишет





В роли мятежного священнослужителя, конечно, выступил сам Филипп. Кажется, он даже оставил для себя роль повыше. Поскольку коллекция одежды, созданная Домом мод «Дольче и Габана», имеет название «Alta Sartoria» – «Боги на Земле», получается, что певец претендуют на место как минимум, полубога.





Действие происходит в церкви. Роль сексуально-агрессивной прихожанки досталась актрисе «Comedy Woman» Екатерине Варнаве. От её посягательств полубога защищает боевой отряд монашек. Только делают они это несколько странно – в весьма провокационном танце. При этом из-под ряс выглядывают черные обтягивающие трико с колготками в сеточку.









С самого начала было ясно, что такие эксперименты с религией понравятся не всем. Киркоров сразу заявил, что обвинений в оскорблении чувств верующих не боится, сославшись на то, что видеоряд был вдохновлен фреской Микеланджело «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы в Ватикане. В его оправдание можно также сказать, что боги, изображенные на эксклюзивных костюмах, имеют явно древнегреческое происхождение.





Оскорбленные верующие, конечно, тут же нашлись – они нынче чрезвычайно чувствительны и обидчивы. Но жёсткая критика Киркорова раздалась также и с другой, чисто атеистической стороны – после того, как стало известно, что на костюмы и аксессуары для клипа он потратил порядка полумиллиона евро. Любители считать чужие деньги прикинули, сколько больных детей можно было бы полечить на эту сумму и обиделись за них за всех.





Филипп, между тем, убежден, что все эти возмущения свидетельствуют о том, что история, которую он задумал – о запретах и предрассудках – удалась в полной мере.







