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Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Грушевский сквер в Минске оставят в том виде, в котором его знают жители микрорайона. История уютного зеленого уголка в центре города благополучно завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Споры вокруг Грушевского сквера начались после того, как из-за строительства в этом месте было решено сократить территорию парка. Против выступили местные жители. Они обратились к руководству района и города, дело дошло даже до Президента. В итоге 18 февраля принято решение, что застройку и благоустройство территории в этом месте будут вести так, чтобы сквер не пострадал.
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:
Надо отметить, что сквер очень популярен среди жителей Грушевки и не только. Здесь привыкли отдыхать и минчане из ближайших районов. Поэтому новость о том, что парк сохранят, горожан обрадовала.
Вероника Булыго, жительница Минска:
Татьяна Шпаковская, жительница Минска:
Грушевский сквер, которому около 90 лет, оказался практически в кольце жилых новостроек, и оно продолжает сжиматься. Камнем преткновения стало изменение площади сквера.
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Новости Беларуси. Грушевский сквер в Минске оставят в том виде, в котором его знают жители микрорайона. История уютного зеленого уголка в центре города...
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