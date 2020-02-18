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Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

18.02.2020 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Грушевский сквер в Минске оставят в том виде, в котором его знают жители микрорайона. История уютного зеленого уголка в центре города благополучно завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Споры вокруг Грушевского сквера начались после того, как из-за строительства в этом месте было решено сократить территорию парка. Против выступили местные жители. Они обратились к руководству района и города, дело дошло даже до Президента. В итоге 18 февраля принято решение, что застройку и благоустройство территории в этом месте будут вести так, чтобы сквер не пострадал.

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:
Мы ждем официальных документов, подтверждающих согласование данного предложения, и будем работать по их реализации. Сквер однозначно будет сохранен в прежних размерах. Зеленстроем разработана программа омоложения сквера, будут садиться новые деревья и постепенно аварийные убираться. То есть новые деревья придадут новую жизнь старому скверу, который будет в центре города.

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Надо отметить, что сквер очень популярен среди жителей Грушевки и не только. Здесь привыкли отдыхать и минчане из ближайших районов. Поэтому новость о том, что парк сохранят, горожан обрадовала.

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Вероника Булыго, жительница Минска:
Конечно, очень приятно, очень рады, потому что все-таки хочется, чтобы зеленые участочки оставались в городе. Приятно, конечно, что вопрос, казалось бы, некрупный, но, тем не менее, Президент услышал и решил вопрос положительно. Мы за это благодарны, спасибо большое.

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Татьяна Шпаковская, жительница Минска:
Спасибо большое руководству за то, что они приняли такое решение. Покупая здесь жилье, мы учитывали местоположение, сквер и все остальное, а по итогу мы получаем не то, что хотелось и за что мы платили. Хотелось бы, чтобы было где поиграть детям и подышать воздухом.

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Грушевский сквер, которому около 90 лет, оказался практически в кольце жилых новостроек, и оно продолжает сжиматься. Камнем преткновения стало изменение площади сквера.

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Люди в материале: Владимир Танкевич, Вероника Булыго, Татьяна Шпаковская

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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