ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» проиграли в плей-офф Лиги чемпионов

18.02.2020 22:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Во вторник двумя матчами начался плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Мадридский «Атлетико» на своем поле разобрался с действующим обладателем трофея — английским «Ливерпулем».

Единственный гол в матче на четвертой минуте забил Сауль, отличившийся при розыгрыше углового.

«Ливерпуль» же сыграл крайне неудачно. За 90 минут подопечные Юргена Клоппа ни разу не попали в створ ворот.


«Матрасники» открыли счет уже на четвертой минуте. Фото: Reuters

В другом матче дня дортмундская «Боруссия» обыграла «Пари Сен-Жермен» — 2:1.

Все голы были забиты в середине второго тайма. На гол Холланда гости ответили точным ударом Неймара, но норвежский вундеркинд тут же ответил еще одним результативным выстрелом.

Ответные матчи пройдут 11 марта.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча в Мадриде.

Партнер проекта:


Букмекерскую компанию Leon выбирают требовательные игроки нового поколения, привыкшие к современным цифровым услугам. В Leon они получают удобный интерфейс, молниеносный вывод средств и высокие коэффициенты на крупнейшие спортивные события.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник двумя матчами начналсяплей-офф футбольной Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко выиграла у Саккари на турнире в Дубае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика