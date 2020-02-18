«Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» проиграли в плей-офф Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

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Во вторник двумя матчами начался плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Мадридский «Атлетико» на своем поле разобрался с действующим обладателем трофея — английским «Ливерпулем».

Единственный гол в матче на четвертой минуте забил Сауль, отличившийся при розыгрыше углового.

«Ливерпуль» же сыграл крайне неудачно. За 90 минут подопечные Юргена Клоппа ни разу не попали в створ ворот.



«Матрасники» открыли счет уже на четвертой минуте. Фото: Reuters

В другом матче дня дортмундская «Боруссия» обыграла «Пари Сен-Жермен» — 2:1.

Все голы были забиты в середине второго тайма. На гол Холланда гости ответили точным ударом Неймара, но норвежский вундеркинд тут же ответил еще одним результативным выстрелом.

Ответные матчи пройдут 11 марта.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча в Мадриде.

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