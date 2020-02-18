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«Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» проиграли в плей-офф Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Во вторник двумя матчами начался плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Мадридский «Атлетико» на своем поле разобрался с действующим обладателем трофея — английским «Ливерпулем».
Единственный гол в матче на четвертой минуте забил Сауль, отличившийся при розыгрыше углового.
«Ливерпуль» же сыграл крайне неудачно. За 90 минут подопечные Юргена Клоппа ни разу не попали в створ ворот.
В другом матче дня дортмундская «Боруссия» обыграла «Пари Сен-Жермен» — 2:1.
Все голы были забиты в середине второго тайма. На гол Холланда гости ответили точным ударом Неймара, но норвежский вундеркинд тут же ответил еще одним результативным выстрелом.
Ответные матчи пройдут 11 марта.
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча в Мадриде.
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Во вторник двумя матчами начналсяплей-офф футбольной Лиги чемпионов.
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