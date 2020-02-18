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Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

18.02.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тренировка с олимпийским чемпионом – мечта каждого спортсмена. Такой шанс получили десятки белорусских детей. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин провел мастер-класс для наших юных спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все подробности в сюжете у Ирины Петыш.

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Центр фигурного катания Алексея Ягудина открыл свои двери для всех желающих. Для того чтобы попасть на мастер-класс, достаточно было зарегистрироваться онлайн.

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Участников разделили на две группы. Первыми на лед вышли учащиеся спортивных школ и клубов по фигурному катанию. Следующий час был отведен для всех желающих от 6 до 14 лет.

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию:
Когда работаю с детьми, я понимаю, что я работаю как будто со своими детьми. И когда выступаешь на детских ледовых площадках, это для детей.

Каждый день, соглашусь, я не смог бы тренировать. Но так, периодически приезжая сюда и помогая тренерскому составу в нашей школе, внутренне – это, конечно, звучит наигранно, но это правда – я реально кайфую в эти моменты. Честно.

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Михаил Лабович, участник мастер-класса:
Вообще классно. Новые ощущения, эмоции и новые подводные к прыжкам. Попробовал, тройной риттбергер получился и тулуп тройной.

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Василий Бороховский, участник мастер-класса:
Меня переучивали дупель, так сказать, прыгать. Изначально научили не совсем правильно, и сейчас меня переучивали.

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Дети получили новые знания, их учителя в обмен зарядились энергией. Не остались в стороне и родители: в день открытых дверей они смогли пообщаться с тренерами центра, задать все интересующие вопросы и записать своих детей на пробное занятие.

Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Люди в материале: Алексей Ягудин, Михаил Лабович, Василий Бороховский, Ирина Петыш

 
 
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Новости Беларуси. Тренировка с олимпийским чемпионом – мечта каждого спортсмена. Такой шанс получили десятки белорусских детей. Олимпийский чемпион по фигурному...
 
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