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Соболенко выиграла у Саккари на турнире в Дубае

18.02.2020 22:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко начала с победы над гречанкой Марией Саккари на турнире в Дубае — 6:2, 4:6, 6:1.


Фото: Reuters

Арина уверенно выиграла первый сет, сделав три брейка. Во второй партии белорусская теннисистка вела 3:1, но затем сбавила и позволила Саккари вернуться в игру. Гречанка этим шансом воспользовалась, выиграв сет со счетом 6:4.

В решающей партии Соболенко вновь стала показывать свой лучший теннис. Белоруска могла даже выиграть 6:0, но не реализовала первый матч-пойнт. До победы поединок Арина довела уже на своей подаче — 6:2, 4:6, 6:1.

В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет со своей партнершей по парным матчам — бельгийкой Элиз Мертенс.

 
 
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Арина Соболенко начала с победы над гречанкой Марией Саккари на турнире в Дубае - 6:2, 4:6, 6:1.
 
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