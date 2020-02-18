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Соболенко выиграла у Саккари на турнире в Дубае
Источник материала: Tut.by
Арина Соболенко начала с победы над гречанкой Марией Саккари на турнире в Дубае — 6:2, 4:6, 6:1.
Арина уверенно выиграла первый сет, сделав три брейка. Во второй партии белорусская теннисистка вела 3:1, но затем сбавила и позволила Саккари вернуться в игру. Гречанка этим шансом воспользовалась, выиграв сет со счетом 6:4.
В решающей партии Соболенко вновь стала показывать свой лучший теннис. Белоруска могла даже выиграть 6:0, но не реализовала первый матч-пойнт. До победы поединок Арина довела уже на своей подаче — 6:2, 4:6, 6:1.
В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет со своей партнершей по парным матчам — бельгийкой Элиз Мертенс.
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Арина Соболенко начала с победы над гречанкой Марией Саккари на турнире в Дубае - 6:2, 4:6, 6:1.
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