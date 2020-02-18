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Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. История, в центре которой оказался наш гомельский собкорр Александр Добриян. Будучи человеком неравнодушным, в том числе и к истории своего города, он выступил с интересной идеей – сделать так, чтобы Гомель сам смог рассказать о себе новым поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, Александр уверен, что накануне 75-летия Великой Победы гомельчанам будет интересно узнать о Герое Советского Союза Емельяне Барыкине, имя которого носит самая протяженная улица в городе. Со своими предложениями он обратился к губернатору региона, который 18 февраля вел прием граждан.
В центре самой протяженной улицы Гомеля, носящей имя Героя Советского Союза Емельяна Барыкина, сегодня редкий прохожий способен ответить на простой вопрос: кем был тот человек, чье имя на каждом углу?
– Кто такой Емельян Барыкин?
Честно, извините, не знаю…
Раз назвали улицу, значит, стоящее было дело.
75 лет назад Емельяна Барыкина здесь каждый знал в лицо. Проститься с легендарным партизанским командиром в 1951 году вышел весь Гомель. Человека, который руководил эвакуацией города в 1941-м, восстанавливал его из руин после освобождения и всю войну громил немецкие тылы, руководя партизанами, действительно любили и уважали.
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
В год юбилея Великой Победы напомнить, а кому-то и рассказать впервые о герое-земляке решил корреспондент телеканала «Столичное телевидение» Александр Добриян.
Александр Добриян, корреспондент СТВ:
За основу будущего граффити предлагается взять запоминающийся образ с той самой легендарной бородой.
Александр Добриян:
Озвученный на приеме у председателя облисполкома вопрос находит понимание. Более того, возможно, скромное граффити будет лишь началом.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Улица Барыкина сегодня переживает глобальную модернизацию. И есть все надежды на то, что ее новый образ в будущем расскажет гомельчанам о земляке-герое. И вопрос, кем же был человек, чье имя на улице повсюду, не будет ставить в тупик.
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Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля
Новости Беларуси. История, в центре которой оказался наш гомельский собкорр Александр Добриян. Будучи человеком неравнодушным, в том числе и к истории своего...
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