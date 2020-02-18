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В Лиде под колеса автомобиля такси попал пешеход, который переходил дорогу по «зебре»

18.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде под колеса автомобиля такси попал пешеход, который переходил дорогу по «зебре»

17 февраля утром в городе Лида произошла авария, в которой пострадал пешеход.

Около 6.30 утра 35-летний водитель такси «Фольксваген» двигался по улице Советской в направлении улицы Свердлова. В какой-то момент по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево шел местный житель, который и оказался под колесами автомобиля.

35-летний пешеход получил травмы в виде ушибленной раны лба, брови, а также ушиба ноги, с которыми его госпитализировали в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ.

 
 
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17 февраля утром в городе Лида произошла авария, в которой пострадал пешеход. Около 6.30 утра 35-летний водитель такси «Фольксваген» двигался по улице Советской в...
 

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