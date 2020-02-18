ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Морозы птицам не помеха. Какие птицы уже вернулись в Беларусь?

18.02.2020 21:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Весна, по оценкам специалистов, в этом году будет ранняя, но даже если придут морозы – они птиц не смогут остановить.


© AP / Sergei Grits

Как пишет Sputnik, некоторые перелетные птицы уже вернулись в Беларусь, рассказали во вторник в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

С приближением весны в Беларусь возвращаются многие перелетные птицы – некоторые, из-за необычайно теплой зимы, даже раньше обычного.
"Первыми обычно возвращаются птицы, которым для зимовки не нужно лететь в Африку. Они питаются семенами или червями, а на зиму улетают в Западную или Южную Европу, где обычно нет снега, а день зимой длиннее, чем в Беларуси", – рассказали в АПБ.

Как рассказали в организации, в Каменецком районе встретили полевых жаворонков, горихвостку-чернушку, серых гусей, серых журавлей, уток и свиязей. Некоторые из них и вовсе зимовали в Беларуси.


Возвращаются в Беларусь и другие "мигранты", в том числе чибисы и золотистые ржанки.

"В воскресенье 16 февраля я с братом тоже наблюдал первые стаи полевых жаворонков под Гродно. На многих лужах уже сидели чибисы, слышали мы и журавлей. Бывает, что в феврале появляются первые жаворонки, но чтобы так дружно, стаями - не помню. Весна будет ранняя, и даже холода уже не смогут остановить птиц", – рассказал директор АПБ Александр Винчевский.

Возвращение пернатых в республику продолжится. Интересно, что некоторые виды прилетают вплоть до начала лета.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна, по оценкам специалистов, в этом году будет ранняя, но даже если придут морозы – они птиц не смогут остановить.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лиде под колеса автомобиля такси попал пешеход, который переходил дорогу по «зебре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика