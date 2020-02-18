В Бресте инвалид живет в подъезде рядом с квартирой, в которой прописан

Инвалид второй группы планирует жить в подъезде до тех пор, пока ему не предоставят место в интернате для инвалидов. По месту прописки жить не хочет, пишет Брестская газета.





Вячеслав Ляшук Вячеслав складывает в пакет остатки обеда, который ему дали в обществе «Милосердие», Брестская газета









Всех, кто заходит в подъезд одного из домов на бульваре Космонавтов, на первом же лестничном пролете встречает мужчина. И это не консьерж и не швейцар. Вячеслав Ляшук здесь живет. Не в квартире этого подъезда, а именно на лестнице, которая ведет к квартирам. Спит, по его словам, прямо на бетонных ступеньках. Постель ему заменяет старенькое покрывало.





Люди оказываются в подобной ситуации по разным причинам. Кто-то не находит в себе сил или не хочет бороться с трудностями и остается без крыши над головой. Кого-то выгоняют из дома. А у кого-то обманным путем отнимают жилье.





Однако Вячеслав не бездомный. Он прописан в одной из квартир в этом же подъезде. Но жить там отказывается. В квартире проживают его родственники, с которыми у него отношения не складываются. И вот уже не первый год он предпочитает жить в подъезде.





Увидев корреспондента «БГ» Вячеслав ничуть не удивился. Общаться с журналистами ему не впервой. Жильцы давно пытаются решить эту проблему: обращались в милицию, социальные службы, и даже телевизионщики приезжали. Так что Вячеслав – персона, можно сказать, уже медийная. Он охотно соглашается рассказать о себе и своей проблеме.









Вячеслав Ляшук родился в 1971 году. Сейчас ему 48 лет. Мужчина говорит, что виной его положения стали определенные обстоятельства. В 15 лет он впервые попал в места лишения свободы. И вплоть до дня сегодняшнего, по словам Ляшука, он периодически находился «за колючей проволокой». Всего сроков у него было пять.





В промежутках между отсидками мужчина пытался строить отношения: жил гражданским браком. Таких «браков» у него тоже было пять. Всех этих женщин уже нет в живых. Вячеслав говорит, что именно поэтому больше не хочет заводить отношения с женщинами – чтобы снова не потерять близкого человека.





«Может, на мне знак какой-то дурной стоит. В общем, я боюсь связываться с женщинами. Мало ли еще что случится. Не хочу им навредить», – говорит Вячеслав.





Он рассказал, что официально в браке никогда не состоял. Детей у него нет. И официально никогда не работал. Хотя у него есть специальность – «художник-оформитель по дереву».





Вячеслав говорит, что прописан по этому адресу еще с 1979 года. До 1994 года проживал в этой квартире с матерью, отчимом и сводным братом.





Услышав вопрос о том, почему он живет и ночует в подъезде, мужчина на некоторое время замолкает, опустив голову.





«Я эту квартиру вообще стараюсь обходить стороной! – эмоционально начинает рассказывать собеседник. – В 2012 году я приехал в Брест из места лишения свободы. С этого момента я домой несколько раз пытался попасть. Меня туда пускают, но каждый раз между нами происходит скандал. В итоге на меня вызывают милицию. А я этого не хочу и поэтому всеми силами отказываюсь туда идти. У меня пять судимостей за плечами – и я не хочу шестой раз в тюрьму».





К сожалению, нам не удалось поговорить с родственниками Вячеслава, проживающими в квартире, и узнать их позицию по этому вопросу.





Разумеется, мы не беремся разрешать чужие семейные или родственные конфликты. Мы не беремся решать, кто прав, а кто виноват. Сколько людей, столько и мнений. И у каждого своя правда.





Но по факту получается, что человек осознанно решил жить в подъезде. Он прописан в квартире, из которой его никто не выгонял и в которую его пускают.





«У меня есть ключи от квартиры, но я туда захожу только целенаправленно. Вот когда мне нужны были мои документы или деньги, я зашел и взял, – продолжил Вячеслав. – В общем, попыток пять у меня было, чтобы жить в этой квартире, но каждый раз складывается одна и та же ситуация».





В любом случае ненормально, когда человек живет на улице или в подъезде. Это всегда вызывает какие-то эмоции. У всех разные. В данном случае проживание Вячеслава в подъезде изумляет еще и тем, что он инвалид второй группы. Передвигается на костылях. Раньше скитался по городу, ночевал на вокзале. А сейчас ему тяжело далеко ходить. И вот уже год, как он практически постоянно находится в подъезде.





«На костыли я стал после того, как упал с лестницы. В больницу я попал без костылей, а уже выписали с костылями. И вот с тех пор, с мая 2019-го, я уже без них не могу передвигаться. Люди видят, в каком я положении сейчас нахожусь. Видят, что я пропадаю. В основном мне помогают верующие люди. Они общаются со мной. Я им очень благодарен», – говорит Вячеслав Матвеевич.





При общении с ним обращает на себя внимание факт отсутствия неприятного запаха, типичного для бездомных людей. Одежда на нем хоть и поношенная, но выглядит вполне чистой. Оказывается, мужчина периодически ходит мыться в баню. А со стиркой одежды ему помогает соседка.





Другие жильцы дома тоже оказывают помощь: кто-то кормит, а кто-то отдает ненужные вещи. Кроме того, он ходит в общество «Милосердие» при православной церкви, где его кормят обедами.





За дверью в тамбуре подъезда Вячеслав хранит все свое имущество: сумка с одеждой и обувью, пакеты с провизией, туалетные принадлежности, покрывало и еще что-то по мелочи.





Жильцы обращались во многие инстанции на счет Вячеслава: в органы соцзащиты, администрацию, территориальный центр социального обслуживания населения и милицию. Кому-то просто не нравится такое соседство, а кто-то искренне хочет помочь человеку.





Сам по себе Вячеслав нарочно никаких неудобств людям не доставляет: не буянит, не шумит, не мусорит. В этом плане соседи характеризуют его как «порядочного и аккуратного». Тем не менее недовольные, безусловно, есть.





«Конечно, многие жильцы дома недовольны. Да и кто будет доволен? Хотя и его жалко. Ему-то деваться некуда! Это проблема, и ее надо решать. Надеемся, что решится, так как мы обращались в милицию и участковый знает о проблеме», – говорит сосед Вячеслава Геннадий.





Некоторые же жильцы уверены, что Ляшука все устраивает, что ему удобно так жить и ничего больше не надо. Что это образ жизни, к которому он привык. Мол, люди кормят, вот и сидит, а соседи и дети вынуждены его переступать. Но по большому счету жители дома недовольны тем, что эта проблема так затянулась.





«Государство вообще ничего не хочет делать. Я уже и участковому звонила, и кому я только не звонила! Одни говорят, что нет необходимых документов, вторые ссылаются один на другого. И в итоге никто ничего не делает. То у них нет справки с психдиспансера, то еще чего-то нет. Когда давали ему вторую группу по инвалидности – все анализы и справки при нем ведь были. Слава говорит, что ходит везде и что хочет, чтобы его куда-нибудь забрали. Справки сам какие-то собирает. Поэтому не стоит вопрос, что он сам не хочет. – эмоционально высказывается жительница подъезда Лариса Юрьевна. – В любом случае в подъезде ему точно не место! Ко мне приходят внуки, а он тут сидит целыми днями. Никто не говорит, что его надо на улицу выгонять. Но определить куда-то надо».





Ситуация, конечно, неоднозначная. С одной стороны, Вячеслава нельзя назвать бездомным. У него есть прописка в квартире, в которой он может жить. С другой, он живет, как бездомный, и говорит, что ему такая жизнь не нравится, но жить по месту прописки категорически не желает.





«Я очень хочу, чтобы мне дали койку в каком-нибудь интернате, доме престарелых или инвалидов. Мне бы очень хотелось спокойно жить под крышей, по-человечески. От меня беды ждать не нужно. Я спокойный и никому не причиню зла. Я обещаю, что буду жить тихонько и спокойненько», – заверяет Вячеслав Матвеевич.





Как относиться к данной ситуации – дело каждого. К сожалению, немалое число людей оказываются «за бортом жизни» не по своей воле, а в силу не зависящих от них причин. А есть те, кто по доброй воле выбирает такой путь. Кто-то привыкает, и это становится образом жизни. Сложно представить, как людям может нравится скитаться и спать на голой земле. Но такие есть. Возможно, кому-то так легче. Это освобождает от каких-либо обязательств и ответственности.





Наверное, это проблема всего нашего общества. И ее нужно решать.







