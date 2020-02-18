ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте инвалид живет в подъезде рядом с квартирой, в которой прописан

18.02.2020 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инвалид второй группы планирует жить в подъезде до тех пор, пока ему не предоставят место в интернате для инвалидов. По месту прописки жить не хочет, пишет Брестская газета.

В Бресте инвалид живет в подъезде рядом с квартирой, в которой прописан
В Бресте инвалид живет в подъезде рядом с квартирой, в которой прописан
Инвалид второй группы планирует жить в подъезде до тех пор, пока ему не предоставят место в интернате для инвалидов. По месту прописки жить не хочет, пишет Брестская газета.

Вячеслав Ляшук Вячеслав складывает в пакет остатки обеда, который ему дали в обществе «Милосердие», Брестская газета

 

Всех, кто заходит в подъезд одного из домов на бульваре Космонавтов, на первом же лестничном пролете встречает мужчина. И это не консьерж и не швейцар. Вячеслав Ляшук здесь живет. Не в квартире этого подъезда, а именно на лестнице, которая ведет к квартирам. Спит, по его словам, прямо на бетонных ступеньках. Постель ему заменяет старенькое покрывало.

Люди оказываются в подобной ситуации по разным причинам. Кто-то не находит в себе сил или не хочет бороться с трудностями и остается без крыши над головой. Кого-то выгоняют из дома. А у кого-то обманным путем отнимают жилье.

Однако Вячеслав не бездомный. Он прописан в одной из квартир в этом же подъезде. Но жить там отказывается. В квартире проживают его родственники, с которыми у него отношения не складываются. И вот уже не первый год он предпочитает жить в подъезде.

Увидев корреспондента «БГ» Вячеслав ничуть не удивился. Общаться с журналистами ему не впервой. Жильцы давно пытаются решить эту проблему: обращались в милицию, социальные службы, и даже телевизионщики приезжали. Так что Вячеслав – персона, можно сказать, уже медийная. Он охотно соглашается рассказать о себе и своей проблеме.


Вячеслав Ляшук родился в 1971 году. Сейчас ему 48 лет. Мужчина говорит, что виной его положения стали определенные обстоятельства. В 15 лет он впервые попал в места лишения свободы. И вплоть до дня сегодняшнего, по словам Ляшука, он периодически находился «за колючей проволокой». Всего сроков у него было пять.

В промежутках между отсидками мужчина пытался строить отношения: жил гражданским браком. Таких «браков» у него тоже было пять. Всех этих женщин уже нет в живых. Вячеслав говорит, что именно поэтому больше не хочет заводить отношения с женщинами – чтобы снова не потерять близкого человека.

«Может, на мне знак какой-то дурной стоит. В общем, я боюсь связываться с женщинами. Мало ли еще что случится. Не хочу им навредить», – говорит Вячеслав.

Он рассказал, что официально в браке никогда не состоял. Детей у него нет. И официально никогда не работал. Хотя у него есть специальность – «художник-оформитель по дереву».

Вячеслав говорит, что прописан по этому адресу еще с 1979 года. До 1994 года проживал в этой квартире с матерью, отчимом и сводным братом.

Услышав вопрос о том, почему он живет и ночует в подъезде, мужчина на некоторое время замолкает, опустив голову.

«Я эту квартиру вообще стараюсь обходить стороной! – эмоционально начинает рассказывать собеседник. – В 2012 году я приехал в Брест из места лишения свободы. С этого момента я домой несколько раз пытался попасть. Меня туда пускают, но каждый раз между нами происходит скандал. В итоге на меня вызывают милицию. А я этого не хочу и поэтому всеми силами отказываюсь туда идти. У меня пять судимостей за плечами – и я не хочу шестой раз в тюрьму».

К сожалению, нам не удалось поговорить с родственниками Вячеслава, проживающими в квартире, и узнать их позицию по этому вопросу.

Разумеется, мы не беремся разрешать чужие семейные или родственные конфликты. Мы не беремся решать, кто прав, а кто виноват. Сколько людей, столько и мнений. И у каждого своя правда.

Но по факту получается, что человек осознанно решил жить в подъезде. Он прописан в квартире, из которой его никто не выгонял и в которую его пускают.

«У меня есть ключи от квартиры, но я туда захожу только целенаправленно. Вот когда мне нужны были мои документы или деньги, я зашел и взял, – продолжил Вячеслав. – В общем, попыток пять у меня было, чтобы жить в этой квартире, но каждый раз складывается одна и та же ситуация».

В любом случае ненормально, когда человек живет на улице или в подъезде. Это всегда вызывает какие-то эмоции. У всех разные. В данном случае проживание Вячеслава в подъезде изумляет еще и тем, что он инвалид второй группы. Передвигается на костылях. Раньше скитался по городу, ночевал на вокзале. А сейчас ему тяжело далеко ходить. И вот уже год, как он практически постоянно находится в подъезде.

«На костыли я стал после того, как упал с лестницы. В больницу я попал без костылей, а уже выписали с костылями. И вот с тех пор, с мая 2019-го, я уже без них не могу передвигаться. Люди видят, в каком я положении сейчас нахожусь. Видят, что я пропадаю. В основном мне помогают верующие люди. Они общаются со мной. Я им очень благодарен», – говорит Вячеслав Матвеевич.

При общении с ним обращает на себя внимание факт отсутствия неприятного запаха, типичного для бездомных людей. Одежда на нем хоть и поношенная, но выглядит вполне чистой. Оказывается, мужчина периодически ходит мыться в баню. А со стиркой одежды ему помогает соседка.

Другие жильцы дома тоже оказывают помощь: кто-то кормит, а кто-то отдает ненужные вещи. Кроме того, он ходит в общество «Милосердие» при православной церкви, где его кормят обедами.

За дверью в тамбуре подъезда Вячеслав хранит все свое имущество: сумка с одеждой и обувью, пакеты с провизией, туалетные принадлежности, покрывало и еще что-то по мелочи.

Жильцы обращались во многие инстанции на счет Вячеслава: в органы соцзащиты, администрацию, территориальный центр социального обслуживания населения и милицию. Кому-то просто не нравится такое соседство, а кто-то искренне хочет помочь человеку.

Сам по себе Вячеслав нарочно никаких неудобств людям не доставляет: не буянит, не шумит, не мусорит. В этом плане соседи характеризуют его как «порядочного и аккуратного». Тем не менее недовольные, безусловно, есть.

«Конечно, многие жильцы дома недовольны. Да и кто будет доволен? Хотя и его жалко. Ему-то деваться некуда! Это проблема, и ее надо решать. Надеемся, что решится, так как мы обращались в милицию и участковый знает о проблеме», – говорит сосед Вячеслава Геннадий.

Некоторые же жильцы уверены, что Ляшука все устраивает, что ему удобно так жить и ничего больше не надо. Что это образ жизни, к которому он привык. Мол, люди кормят, вот и сидит, а соседи и дети вынуждены его переступать. Но по большому счету жители дома недовольны тем, что эта проблема так затянулась.

«Государство вообще ничего не хочет делать. Я уже и участковому звонила, и кому я только не звонила! Одни говорят, что нет необходимых документов, вторые ссылаются один на другого. И в итоге никто ничего не делает. То у них нет справки с психдиспансера, то еще чего-то нет. Когда давали ему вторую группу по инвалидности – все анализы и справки при нем ведь были. Слава говорит, что ходит везде и что хочет, чтобы его куда-нибудь забрали. Справки сам какие-то собирает. Поэтому не стоит вопрос, что он сам не хочет. – эмоционально высказывается жительница подъезда Лариса Юрьевна. – В любом случае в подъезде ему точно не место! Ко мне приходят внуки, а он тут сидит целыми днями. Никто не говорит, что его надо на улицу выгонять. Но определить куда-то надо».

Ситуация, конечно, неоднозначная. С одной стороны, Вячеслава нельзя назвать бездомным. У него есть прописка в квартире, в которой он может жить. С другой, он живет, как бездомный, и говорит, что ему такая жизнь не нравится, но жить по месту прописки категорически не желает.

«Я очень хочу, чтобы мне дали койку в каком-нибудь интернате, доме престарелых или инвалидов. Мне бы очень хотелось спокойно жить под крышей, по-человечески. От меня беды ждать не нужно. Я спокойный и никому не причиню зла. Я обещаю, что буду жить тихонько и спокойненько», – заверяет Вячеслав Матвеевич.

Как относиться к данной ситуации – дело каждого. К сожалению, немалое число людей оказываются «за бортом жизни» не по своей воле, а в силу не зависящих от них причин. А есть те, кто по доброй воле выбирает такой путь. Кто-то привыкает, и это становится образом жизни. Сложно представить, как людям может нравится скитаться и спать на голой земле. Но такие есть. Возможно, кому-то так легче. Это освобождает от каких-либо обязательств и ответственности.

Наверное, это проблема всего нашего общества. И ее нужно решать.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвалид второй группы планирует жить в подъезде до тех пор, пока ему не предоставят место в интернате для инвалидов. По месту прописки жить не...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика