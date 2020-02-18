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«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

18.02.2020 21:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вот уже несколько лет жители минского микрорайона Шабаны следят и активно участвуют в судьбе 210-й школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Сначала городские власти «прописали» ей капитальный ремонт, после – провели обследование и признали аварийной. Но и это решение оказалось не окончательным. Загнанные в тупик от бесконечной переписки с чиновниками родители обратились за помощью в Администрацию Президента.

В ситуации разбиралась Камилла Шах.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

На встречу мы пригласили несколько человек, а пришли несколько десятков. И каждому есть что сказать. № 210 – самая молодая школа в районе. Многие из родителей сами ее оканчивали. Сюда же привели своих детей.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

В ней обучались более 900 человек. Причем все в первую смену, не было второй смены. Были комфортные условия, очень крепкий преподавательский состав в школе.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Все было хорошо до августа 2017 года, когда здание признали аварийным. Учеников расформировали по соседним школам. Новую обещали открыть в 2020 году. Однако повторная экспертиза поставила под сомнение это решение.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

2,5 года пропало, деньги бюджетные потрачены, работы не начаты. В этом время наши дети обучаются в других школах, испытывают определенные трудности. Соответственно, мы несем какие-то материальные издержки и моральные.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Все годы без детей школа не отапливалась. Как следствие, ее крыша протекает, на полу – лужи, на стенах – грибок, в сваях – трещины, говорят родители. И теперь на реконструкцию они категорически не согласны.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Самое ценное, что у нас есть – это наши дети. Как мы можем без страха сдавать детей в школу, если знаем, что были такие экспертные данные. Это не я пришла и помазала, это были экспертные данные, которые говорили о том, что она аварийная.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Тысячу учеников – 40 классов – расформировали по двум соседним школам.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Камилла Шах, корреспондент:
Почти 30 лет на этом фасаде висела только одна табличка «Средняя школа № 186». И буквально несколько лет назад у нее появилась соседка. Так как же уживаются две школы в одной?

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Столь крупное пополнение в «школьном семействе», конечно, привело к ряду неудобств. Начало уроков для первой смены перенесли на 08:00. Все факультативы и платные услуги для старшеклассников – только по субботам. А средним классам вторая смена грозит уже третий год подряд. Уроки порой заканчиваются в 19:30. Дети вынуждены оставлять свои увлечения и кружки – на них просто не хватает времени. Впрочем, в отличие от родителей, мнения учеников все-таки расходятся.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

У нас появились новые друзья в этой школе. К нам относятся нормально. Мы уже привыкли и нам кажется, что одна семья.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

В связи с переездом начались раньше уроки, а я живу не близко, мне приходится еще раньше вставать. Все факультативы переносятся или на субботу, или приходится искать какое-то дополнительное время.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Конкретно учебный процесс не изменился. То есть коллектив наших учителей делает все для того, чтобы нам было комфортно, удобно.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

В администрации района объясняют, что было получено повторное отрицательное заключение экспертизы, после чего провели ряд встреч с заинтересованными для оперативного устранения замечаний. Пройти через лабиринты обследований и заключений, иногда противоречащих друг другу, непросто.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:
Экспертизой было поставлено под сомнение общее обследование, проведенное ранее. В настоящее время готовится решение горисполкома о проведении детального обследования по данной школе.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Устранение замечаний может занять несколько месяцев. Не дожидаясь очередных результатов, неделю назад родители обратились за помощью в Администрацию Президента. Письмо подписали более 2 000 человек. «Это последняя надежда», – говорят они.

«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Люди в материале: Камилла Шах, Александр Степанов

 
Теги: Минск
 
 
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