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Основатели финансовой пирамиды сбежали в США. Их подчиненных и детей осудили в Беларуси

19.02.2020 07:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно в Минске осудили пятерых сотрудников потребительского кооператива «Альянс взаимного доверия». Однако основатели финансовой «пирамиды» скрылись в США. Силовики не начинают их экстрадицию, что огорчает пострадавших вкладчиков, которые надеялись вернуть хоть часть средств.

Основатели финансовой пирамиды сбежали в США. Их подчиненных и детей осудили в Беларуси
Потребительский кооператив «Альянс взаимного доверия» появился на рынке в 2009 году. Задумывался, как некоммерческая организация, которая всю прибыль обещала делить между своими членами. Стать вкладчиком мог любой желающий. В своей рекламе «Альянс» предлагал белорусам разместить деньги под высокую процентную ставку — до 80% годовых. Зарабатывать планировали на быстрых и маржинальных займах «до зарплаты».

«Альянс» рос на протяжении 5 лет. Этому благоволило либеральное регулирование микрофинансовых организаций и доверчивость граждан. Кто-то копил на квартиру, кто-то хотел помочь детям… Разместить свои деньги в кооперативе успели около 180 человек.

Но в первых числах апреля 2014 года председатель «Альянса» Галина Пецукевич и ее сестра Татьяна Катович улетели в США по туристический визе и больше в Беларусь не возвращались. Накануне Пецукевич сама подписала себе заявление на отпуск с последующим увольнением. Это произошло за несколько дней до отчетного собрания, на котором руководитель должна была предоставить бухгалтерский отчет за год.

Вскоре «Альянс взаимного доверия» был признан банкротом, а выяснение отношений перетекло в суды.

В 2016 году силовики задержали по этому делу пять человек. Суд наказал их за мошенничество и служебный подлог в конце 2019 года. До оглашения судебного решения фигуранты находились под подпиской о невыезде, в зале суда все были взяты под стражу.

Дети Татьяны Пецукевич — Екатерина и Максим — получили 4,5 года и 3,8 лет колонии соответственно. Бывшая кассир «Альянса» Елена Лапа (Новик) осуждена на 6 лет. По 7 лет колонии получили бывший зампредседателя кооператива Алексей Федин и экс-бухгалтер Елена Красногир.

Счета фигурантов арестованы, правда, на них незначительные суммы денег. У одного из подсудимых под арест попал автомобиль и квартира в Минской области.

Родственники и знакомые считают приговор необоснованно жестоким.

— Это просто сотрудники фирмы, кассиры, бухгалтера. Двое — это дети того, кто украл, кто находится в Америке. Об этом все знают, даже следствие. А сегодня дети и их друзья будут отбывать сроки по 7 лет, не завладев даже этим имуществом, не причинив какого ущерба. Они общались с матерью, но она ответила, что от ее приезда ничего не изменится, — сказал программе «Зона Х» друг подсудимых Андрей.

Потерпевшими по делу признаны 156 человек. Им причинен ущерб на сумму 1 млн долларов в эквиваленте с учетом деноминации, говорится в материалах суда.

По договору, в случае невозврата кооператив обеспечивал обя тельства перед кредиторами своим имуществом. Но на счетах организации мало что осталось, «Альянс» признан банкротом и сейчас находится в стадии ликвидации.

Чтобы подстраховаться, пострадавшие решили перевести обязательства по возмещению «вкладов» на тех людей, которые занимали у кооператива деньги. Но после вскрытия бухгалтерии выяснилось, что почти 90% всей суммы у кооператива «одолжило» руководство и их родственники. Только эти решения исполнить нереально, потому что руководство покинуло страну.

В одном из столичных подразделений Следственного комитета расследуется уголовное дело. Оно возбуждено по части четвертой статьи 209 УК. Это мошенничество в особо крупном размере. Ситуация связана с приемом денег во вклады под проценты и выдачей займов.


В августе 2014 года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых Галины Пецукевич и Татьяны Катович и объявил их в розыск. По предоставленной информации Национальным центральным бюро Интерпола в Беларуси было установлено их местонахождение в США. Для проведения следственных действий с участием сестер в компетентные органы юстиции США направлена просьба об оказании правовой помощи, однако несмотря на неоднократные напоминания о необходимости исполнения данной просьбы, ответа до настоящего времени в адрес СК не поступало. В связи с этим решить вопрос об экстрадиции указанных лиц на в Беларусь не представляется возможным, говорится в ответе Следственного комитета в адрес потерпевших. Кроме того, «в компетенцию СК не входит размещение сведений об обвиняемых лицах в базе Интерпола».

Оказалось, производство под делу в отношения Пецукекич и Катович приостановлено еще летом 2019 года в связи с тем, что они скрылись от силовиков.

Генпрокуратура не запрашивала выдачу указанных лиц для осуществления уголовного преследования, сказали TUT.BY в ведомстве.

Потерпевшие надеются, что «точка в этом деле все еще не поставлена, несмотря на утверждение белорусского телевидения в обратном».

— В этой истории есть несколько «белых пятен». Правоохранительные органы были проинформированы о побеге сестер за три дня до их отлета в США. Но не смогли помешать отъезду. Бывший супруг Пецукевич покинул Беларусь незадолго до задержания других фигурантов. Что наводит на определенные размышления. Наряду с этим данным людям удалось вывести часть активов и переписать имущество, — говорят потерпевшие. — Что касается экстрадиции сестер и одной из дочерей Пецукевич из США, то, мы полагаем, что силовики делают не все от них зависящее. В открытых базах данных известно и местонахождение гражданок, и недвижимость, которая им принадлежит. Да, у Беларуси и США пока нет договора о правовой помощи по уголовным делам. Это затрудняет процесс. Вместе с тем известны случаи, когда стороны раскрывали сложные дела, например. в сфере расследования киберпреступлений. Поэтому, нам кажется, есть возможность довести дело до логического завершения.
 
Теги: Минск
 
 
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Недавно в Минске осудили пятерых сотрудников потребительского кооператива «Альянс взаимного доверия». Однако основатели финансовой «пирамиды» скрылись в США....
 
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