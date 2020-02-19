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Sohu (Китай): Беларуси российские комплексы С-400 не нужен даже даром

19.02.2020 07:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это неожиданный поворот. Мы-то считали, что С-400 нам не продают.

Sohu (Китай): Беларуси российские комплексы С-400 не нужен даже даром
РИА Новости
Как только ЗРК С-400 поступил на международный рынок вооружения, он сразу стал «фаворитом» для многих стран, которые начали наперегонки покупать его, пишет военный обозреватель китайского издание Sohu Чжан Дяньчэн (перевод ИноСМИ). Это произошло потому, что С-400 представляет собой «отличное соотношение цены и качества». ЗРК обладает поразительной вездеходностью, а время развертывания системы составляет около 20 минут. В этом с ним не сравнится даже американский комплекс ПРО «Пэтриот». Дальность обнаружения С-400 составляет 600 километров, он способен сбить любую воздушную цель, летящую на высокой скорости в радиусе 400 километров. Именно поэтому Турция не побоялась обидеть США покупкой ЗРК С-400.

"Однако в отличие от Турции, которая смогла позволить себе купить С-400 и вызвать тем самым недовольство США, Беларусь не хочет принимать ЗРК даже в дар, В конце 2019 года Россия заявила о намерении предоставить Беларуси ЗРК С-400 в рамках строительства единой системы ПВО в странах СНГ. Получается, что в Беларуси могли бы быть бесплатно размещены российские ЗРК, однако страна публично от этого отказалась. Причиной такого решения стало предупреждение со стороны США о введении новых экономических санкций в случае размещения С-400 на территории Беларуси. Поэтому страна не только отказалась размещать ЗРК, но и публично пригласила американскую сторону совершить визит на высоком уровне, изъявив желание активно улучшать и укреплять отношения с США", -- говорится в статье.

Справедливости ради напомним, что зенитно-ракетные комплексы С-400 у России закупил именно Китай и только потом Турция. А вот что касается информации китайского издания относительно поставок в Беларусь, то тут вопрос интересный. По крайней мере, в нашем медиапространстве ситуация выглядит совершенно не так.

То, что ведутся переговоры о получении С-400, подтвердил в свое время глава белорусского военного ведомства, а ныне глава Совета безопасности, Андрей Равков. Он говорил, что вопрос находится на этапе обсуждения.

"И обсуждению этому не видно конца. Официальные представители ВПК и Минобороны России раз за разом твердят, что из-за дефицита производственных мощностей С-400 не хватает самой российской армии. И что поставки даже в союзные страны возможны только после полного удовлетворения нужд собственных вооруженных сил", -- писал в конце 2019 года белорусский военный обозреватель Александр Алесин.

И вообще-то сложно поверить, что Лукашенко что-то не взял у России, тем более даром. Хотя...
 
 
 
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Это неожиданный поворот. Мы-то считали, что С-400 нам не продают.
 
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