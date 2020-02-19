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Sohu (Китай): Беларуси российские комплексы С-400 не нужен даже даром
Источник материала: Партизан
Это неожиданный поворот. Мы-то считали, что С-400 нам не продают.
РИА Новости
Как только ЗРК С-400 поступил на международный рынок вооружения, он сразу стал «фаворитом» для многих стран, которые начали наперегонки покупать его, пишет военный обозреватель китайского издание Sohu Чжан Дяньчэн (перевод
"Однако в отличие от Турции, которая смогла позволить себе купить С-400 и вызвать тем самым недовольство США, Беларусь не хочет принимать ЗРК даже в дар, В конце 2019 года Россия заявила о намерении предоставить Беларуси ЗРК С-400 в рамках строительства единой системы ПВО в странах СНГ. Получается, что в Беларуси могли бы быть бесплатно размещены российские ЗРК, однако страна публично от этого отказалась. Причиной такого решения стало предупреждение со стороны США о введении новых экономических санкций в случае размещения С-400 на территории Беларуси. Поэтому страна не только отказалась размещать ЗРК, но и публично пригласила американскую сторону совершить визит на высоком уровне, изъявив желание активно улучшать и укреплять отношения с США", -- говорится в статье.
Справедливости ради напомним, что зенитно-ракетные комплексы С-400 у России закупил именно Китай и только потом Турция. А вот что касается информации китайского издания относительно поставок в Беларусь, то тут вопрос интересный. По крайней мере, в нашем медиапространстве ситуация выглядит совершенно не так.
То, что ведутся переговоры о получении С-400, подтвердил в свое время глава белорусского военного ведомства, а ныне глава Совета безопасности, Андрей Равков. Он говорил, что вопрос находится на этапе обсуждения.
"И обсуждению этому не видно конца. Официальные представители ВПК и Минобороны России раз за разом твердят, что из-за дефицита производственных мощностей С-400 не хватает самой российской армии. И что поставки даже в союзные страны возможны только после полного удовлетворения нужд собственных вооруженных сил", -- писал в конце 2019 года белорусский военный обозреватель Александр Алесин.
И вообще-то сложно поверить, что Лукашенко что-то не взял у России, тем более даром. Хотя...
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Это неожиданный поворот. Мы-то считали, что С-400 нам не продают.
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