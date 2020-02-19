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В Солигорском районе убили 35-летнего мужчину
19.02.2020 07:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В ходе ссоры 38-летний мужчина схватился за нож и нанёс оппоненту несколько ударов. Тот смог убежать на ферму, где работники вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался, сообщает
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали сотрудники милиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Со злоумышленником работают следователи.
Известно, что ранее подозреваемый уже был судим за совершение тяжкого преступления.
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17 февраля около здания фермы возле деревни Горка между двумя мужчинами произошел конфликт.
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