В Солигорском районе убили 35-летнего мужчину

В ходе ссоры 38-летний мужчина схватился за нож и нанёс оппоненту несколько ударов. Тот смог убежать на ферму, где работники вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался, сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали сотрудники милиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Со злоумышленником работают следователи.

Известно, что ранее подозреваемый уже был судим за совершение тяжкого преступления.

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