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В Китае от коронавируса погибло уже 2004 человека
19.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По последним данным число жертв нового короновируса возросло до 2004 человек, более 14,3 тысяч выздоровели, а общее число зараженных с момента вспышки болезни превысило 74,1 тысячу человек. Подобную статистику приводит Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Вчера же речь шла о 72,4 тысячах инфицированных и 1868 погибших от вируса. Таким образом, официальный показатель смертности от
В столице Китая выявлено всего 387 больных новым
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По последним данным число жертв нового короновируса возросло до 2004 человек, более 14,3 тысяч выздоровели, а общее число зараженных с момента вспышки болезни...
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