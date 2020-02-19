В Китае от коронавируса погибло уже 2004 человека

Источник материала: Вороновская газета





По последним данным число жертв нового короновируса возросло до 2004 человек, более 14,3 тысяч выздоровели, а общее число зараженных с момента вспышки болезни превысило 74,1 тысячу человек. Подобную статистику приводит Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.





Вчера же речь шла о 72,4 тысячах инфицированных и 1868 погибших от вируса. Таким образом, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,7% вместо 2,57% днем ранее. Наибольшее число зараженных зафиксировано в центральной провинция Хубэй, где выявлены более 61,6 тысячи инфицированных и 1921 умерли от коронавируса. В городе Ухане, являющегося главным источником болезни, число зараженных превысило 44,4 тысячи человек.





В столице Китая выявлено всего 387 больных новым коронавирусом . Всего же в стране под наблюдением врачей находятся 135,8 тысяч человек, которые контактировали с больными. Чуть более 5 тысяч человек находятся в карантине с подозрением на вирус. Почти 12 тысяч человек по оценкам медиков находятся в тяжелом состоянии.





СБ