Восемь подарков на 23 февраля, которые не стыдно подарить

Источник материала: Tut.by

Идея отмечать гендерные праздники уже радует далеко не всех. Особенно если вам желают при этом «быть мужественным защитником» или дарят мультиварку со сковородкой. Тем не менее проигнорировать праздник тоже не хочется: как минимум это повод порадовать близкого человека. LADY.TUT.BY предлагает подарки на 23 Февраля, которые и подарить не стыдно, и купить не трудно.



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А что, подарки своими руками — уже не круто?

Конечно, круто. Но давайте честно: чтобы сделать классный и оригинальный подарок, нужно, чтобы ваши руки росли из правильного места. Не каждый может таким похвастаться.

К тому же для такой затеи нужно много времени — и этот вариант совершенно точно не подходит в ситуации, когда у вас много коллег. Поздравить-то хочется не только близких! Представьте, сколько нужно потратить времени, чтобы сделать для всех оригинальные подарки своими руками. Все-таки на дворе 2020-й, и у всех слишком мало времени на это.

Итак, что подарить на 23 Февраля: