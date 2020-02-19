|
В Витебске в один вечер сбили двоих пешеходов. Один из них погиб, кто это - пока не знают
Источник материала: Tut.by
Вечером 18 февраля в Витебске произошли два наезда на пешеходов. Один погиб, второй — в больнице,
Первая авария произошла около 20.00 недалеко от дома № 5 на проспекте Победы. 55-летний водитель Ford Tourneo сбил мужчину, который внезапно оказался на дороге. Переходить ее он собирался не по переходу. Пешеход погиб. Его личность устанавливают.
Через полчаса возле дома № 8 на улице Смоленской 53-летний водитель Hyundai Santa Fe сбил 79-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. С травмами женщину отвезли в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 18 февраля в Витебске произошли два наезда на пешеходов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)