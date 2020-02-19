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В Витебске в один вечер сбили двоих пешеходов. Один из них погиб, кто это - пока не знают

19.02.2020 08:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 18 февраля в Витебске произошли два наезда на пешеходов. Один погиб, второй — в больнице, сообщает ГАИ.


ДТП на проспекте Победы. Фото: ГАИ

Первая авария произошла около 20.00 недалеко от дома № 5 на проспекте Победы. 55-летний водитель Ford Tourneo сбил мужчину, который внезапно оказался на дороге. Переходить ее он собирался не по переходу. Пешеход погиб. Его личность устанавливают.


ДТП на улице Смоленской. Фото: ГАИ

Через полчаса возле дома № 8 на улице Смоленской 53-летний водитель Hyundai Santa Fe сбил 79-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. С травмами женщину отвезли в больницу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 18 февраля в Витебске произошли два наезда на пешеходов.
 
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