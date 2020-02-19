Три предпринимателя из Жабинки рискуют потерять свой бизнес из-за чужой ошибки

Источник материала: Tut.by

В Жабинке три предпринимателя, которые работают в торговых павильонах возле рынка, получили уведомление из райисполкома об освобождении земельного участка «в связи с прекращением торговым унитарным предприятием „Брестская межрайонная торговая база“ договора аренды торгового места на рынке». Если не снесут добровольно — последуют принудительные меры, говорится в официальном письме, сообщает «Вечерний Брест» .





Самое «намоленное» торговое место в городе — мини-рынок рядом с железнодорожным вокзалом. В начале 2000-х райпо (ныне Брестская межрайбаза), которому здесь был выделен земельный участок, начало активно сдавать в аренду торговые места под строительство павильонов. Договоры с их владельцами, как правило, пролонгируются по истечении срока. Почему же «попали в немилость» трое предпринимателей?

Оказывается, из-за чьей-то ошибки, допущенной при оформлении земельных участков. Торговали себе торговали, и вдруг в 2019 году, при наложении геолокации выяснилось, что несколько десятков квадратных метров земли под тремя павильонами за райпо не числятся, и это городская территория. Такой небольшой кусочек, «врезанный» в территорию рынка. А коль это так, то и павильоны не что иное как самострой, и права здесь торговать у ипэшников нет.

У каждого из них своя история маленького бизнеса. Сергей Демидов — историк по образованию, некоторое время работал директором районного историко-краеведческого музея. «А потом мы с братом решили открыть небольшое дело, — рассказывает. — Кроме нас никто не занимается в Жабинке резкой стекол, зеркал, ДВП и ДСП. Кроме того, продаем мебельную фурнитуру. Людям очень удобно, прохаживаясь по рынку, купить нужную мелочь. Как и заскочить в парикмахерскую, особенно сельским людям, когда остается полчаса до автобуса или электрички. У нас всегда есть люди».





Что не так «с землей», пока, кажется, никто так и не понял: ни чиновники, ни предприниматели. Ну, не принадлежат эти метры межрайбазе — и все тут. За два десятилетия поменялось много руководителей района, не говоря уже о бывшем райпо, претерпевшим реорганизацию. Торговые павильоны меняли назначение и хозяев. Когда и как «выпал» небольшой участок земли из общей территории рынка — неизвестно. Заложниками ситуации стали предприниматели.

Они показывают документы: выкопировку из проекта расширения городского рынка с их павильонами, план экспликации торгового объекта и план привязки павильона с печатями и подписями. И резонно задают вопрос: разве могли эти документы, дающие право на торговлю в центре города, появиться «просто так», без должного обоснования?..

Теперь им нужно снести своими руками свое «некапитальное строение». У Ларисы Ярошевич это помещение парикмахерской, которое она сдает в аренду трем женщинам-ремесленницам. Обводит глазами уютное, опустевшее помещение: кресла для клиентов, мойку, зеркала… Все, включая отопление и кондиционирование, делалось с любовью, в расчете не на один год работы.

Чиновники предлагают им варианты переселения: подвал в магазине, помещение в центре города, не оборудованное для таких услуг (где к тому же на небольшом пятачке 5 парикмахерских)… В Брестской межрайбазе даже обещают предоставить эти же места на городском рынке. Но только после того, как предприниматели оформят все разрешительные документы в соответствии с действующим законодательством. А сделать это можно только на «чистом» участке земли, то есть после сноса павильонов.

Ипешники пытаются где только можно доказывать свою правоту: почему они должны расплачиваться за чужую ошибку? Недавно Лариса Ярошевич побывала в Пинске на личном приеме у помощника президента — инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича. Тот собирается побывать в Жабинке и посетить городской рынок, чтобы глубже вникнуть в проблему.