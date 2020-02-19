Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года

«С 2021 года директивное кредитование должно в принципе исчезнуть, а 2020 год обозначен как год завершающий. Новые проекты уже не включаются в директивное кредитование, заканчивается финансирование проектов, которые были начаты в предыдущие годы. Думаю, это действительно произойдет, потому что концептуально откат от директивного кредитования поддерживается на всех уровнях государственного управления», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя правления банка.

Банк развития с 2021 года готовится к работе в режиме самостоятельного отбора проектов.

«Обсуждается переход к механизму субсидирования не кредитных продуктов, а инвестиционных расходов».

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