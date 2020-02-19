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Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года
19.02.2020 09:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«С 2021 года директивное кредитование должно в принципе исчезнуть, а 2020 год обозначен как год завершающий. Новые проекты уже не включаются в директивное кредитование, заканчивается финансирование проектов, которые были начаты в предыдущие годы. Думаю, это действительно произойдет, потому что концептуально откат от директивного кредитования поддерживается на всех уровнях государственного управления», - сообщает
Банк развития с 2021 года готовится к работе в режиме самостоятельного отбора проектов.
«Обсуждается переход к механизму субсидирования не кредитных продуктов, а инвестиционных расходов».
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Об этом сообщил председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич.
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