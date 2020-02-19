The Times: российские агенты спускаются в глубины около Ирландии, чтобы взломать трансатлантические кабели

В Ирландии сходятся подводные кабели, по которым дается интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. Кабели позволяют миллионам людей общаться и беспрепятственно совершать финансовые операции.





Ирландская полиция и военные источники полагают, что агенты подосланы ГРУ, военной разведкой, которую ранее обвиняли в отравлении двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом.





Согласно прошлогодней оценке ирландских спецслужб, Россия намеревалась использовать технологию для мониторинга обмена данными, чтобы составить представление об интернет-коммуникациях. Агенты также следили за положением дел в дублинском порту. В связи с этим были приняты особые меры безопасности на целом ряде погрузочных площадок вдоль береговой линии.





Впервые интерес к подводным кабелям через Атлантику Россия проявила в 2015 году, когда американские военные заметили активность российских подводных лодок и военно-морских судов в районах прокладки кабелей.





В 2017 году бывший британский начальник штаба обороны Стюарт Пич (Stewart Peach) заявил, что Великобритания и НАТО должны уделить первостепенное внимание защите линий связи на фоне усиления российской агрессии.





Отставной офицер разведки и бывший сотрудник ЦРУ в Москве Джон Сайфер (John Sipher) предположил, российские спецслужбы ставят перед собой две задачи: шпионаж и обрыв коммуникаций во время конфликта.





«Еще они могут просто хвастать своими возможностями, чтобы грозить Западу. Наше ФБР ловило русских, пытавшихся заполучить доступ к подводным кабелям, в том числе там, где они выходят на сушу. Кроме того, они пытаются получить физический доступ к маршрутизаторам и узлам связи», — подчеркнул Сайфер.





«Западные контрразведки должны сотрудничать, делиться опытом и в конце концов выгнать российских оперативников. Ясно, что они ведут политическую и информационную войну против Запада, включая дезинформацию, шпионаж, поддержку экстремистских группировок и даже убийства».





Как подозревают силы ирландской обороны и штаб-квартира ирландской полиции, ГРУ использует Ирландию в качестве оперативной базы для своих сотрудников, чтобы собирать разведданные о целях в Великобритании и ЕС, а также шпионит за технологическими компаниями в Дублине.





По мнению эксперта лондонского Королевского института оборонных исследований по вопросам российской безопасности и политики Марка Галеотти (Mark Galeotti), Россия считает Ирландию слабым звеном в Европе.





«У Ирландии нет контрразведки. Это относительно легкая добыча. При этом Ирландия — основной узел глобального интернета. В ней сконцентрировано множество технологических компаний. Это новый театр боевых действий», — сказал он.