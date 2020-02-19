Минчанин снял больше 1800 рублей с карточки друга после того, как тот умер

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который снял деньги с карты друга, — уже после того как тот умер. С карты списалось больше 1800 рублей. Подробности сообщает столичная милиция.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минчанка сообщила в милицию, что со счета на имя ее покойного брата после его смерти были списаны деньги — больше 1800 рублей. Женщина рассказала, что обнаружила это после того, как приняла наследство.

Оказалось, что деньги с карты снял друг умершего. 55-летний минчанин рассказал, что незадолго до своей смерти друг попросил его сходить в магазин за продуктами. Для оплаты покупки дал свою банковскую карточку и рассказал ПИН-код. Минчанин вернулся из магазина, но карту не вернул. Спустя некоторое время после смерти товарища решил ей воспользоваться.

В милиции напоминают, что нельзя передавать свою банковскую карту посторонним, а также сообщать им ПИН-код, номер и срок ее действия. Для отслеживания операций по карт-счету рекомендуется установить на смартфон СМС-оповещение.

Материалы проверки передали в Центральный РОСК, там действиям мужчины дадут правовую оценку.