Редакция «районки» отмечена дипломом в Минске

Источник материала: Асiповiцкi край

18 февраля в Минске состоялось подведение итогов республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, патриотического воспитания населения Республики Беларусь.

В конкурсе приняли участие редакции периодических печатных изданий, электронные средства массовой информации. Всего для участия в конкурсе было подано 126 заявок. Среди награжденных была и редакция районной газеты «Асіповіцкі край». Работа местных журналистов отмечена Дипломом министерства информации за активное участие в освещении вопросов патриотического воспитания населения.