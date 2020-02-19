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Редакция «районки» отмечена дипломом в Минске
19.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
18 февраля в Минске состоялось подведение итогов республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, патриотического воспитания населения Республики Беларусь.
В конкурсе приняли участие редакции периодических печатных изданий, электронные средства массовой информации. Всего для участия в конкурсе было подано 126 заявок. Среди награжденных была и редакция районной газеты «Асіповіцкі край». Работа местных журналистов отмечена Дипломом министерства информации за активное участие в освещении вопросов патриотического воспитания населения.
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18 февраля в Минске состоялось подведение итогов республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных...
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