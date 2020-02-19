ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редакция «районки» отмечена дипломом в Минске

19.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

18 февраля в Минске состоялось подведение итогов республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, патриотического воспитания населения Республики Беларусь.

В конкурсе приняли участие редакции периодических печатных изданий, электронные средства массовой информации. Всего для участия в конкурсе было подано 126 заявок. Среди награжденных была и редакция районной газеты «Асіповіцкі край». Работа местных журналистов отмечена Дипломом министерства информации за активное участие в освещении вопросов патриотического воспитания населения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 февраля в Минске состоялось подведение итогов республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин снял больше 1800 рублей с карточки друга после того, как тот умер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика