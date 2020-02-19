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Китайцам запретили въезжать в Россию. А что Беларусь?

19.02.2020 09:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С 20 февраля граждане Китая больше не смогут приезжать в Россию, чтобы работать, учиться или путешествовать. Смогут проехать только транзитом. В Беларусь же китайцам можно – но с условиями: после осмотра медиков, пишет «Свобода».

Витебская региональная таможня пояснила, что для предотвращения завоза нового каранавируса тем, кто приезжает из Китая в Беларусь, нужно пройти бесплатное лабораторное обследование. Его можно сделать в районной, городской или областной больницах.

Такое требование касается и тех, кто прибывает не из Китая, но был там в период до 14 дней до приезда в Беларусь. Обследования также организуют в пунктах пропуска через границу и в Национальном аэропорту «Минск». Также тех, кто прибыл из Китая в Беларусь или был в Китае до двух недель, обяжут заполнить специальную анкету на русском или английском языке (тем, кто не владеет этими языками, дадут анкету на китайском, анкеты на беларуском же нет).

Вчера стало известно, что «Белпочта» временно приостановила прием всех видов международных почтовых отправлений в Китай. Это в частности значит, что китайцы пока не смогут отправлять медицинские маски, которые они покупают в нашей стране, в Китай. Когда прием возобновится, неизвестно. Временную меру объяснили «отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Беларуси в КНР».

Меж тем, по данным на утро 19 февраля, за сутки в Китае от новой коронавирусной инфекции умерли 136 человек. Таким образом, с начала эпидемии общее число погибших в стране составило 2004 человека. В КНР зарегистрированы 1749 новых случаев заболевания, общее число заболевших составляет 74185 человек. Однако впервые число излечившихся от болезни за сутки превысило число новых зараженных инфекцией. За прошлый день из больниц выписали 1824 пациентов. Всего выздоровели 14376 человек.

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Теги: Минск
 
 
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С 20 февраля граждане Китая больше не смогут приезжать в Россию, чтобы работать, учиться или путешествовать. Смогут проехать только транзитом. В Беларусь же...
 
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