В этих новостройках еще остались квартиры дешевле 50 тысяч долларов. Подробности

Источник материала: realt.by

Цены на новостройки в Минске и рядом со столицей постоянно растут, но найти недорогие варианты еще можно. Так, в двух ЖК еще есть однушки дешевле 50 тысяч долларов. Это следует из обновленного обзора Realt по новостройкам . Рассказываем подробнее и смотрим, что еще можно купить из недорогого жилья.



Обзор по новостройкам – это PDF-файл на 74 страницы, в котором можно самостоятельно найти подробную информацию обо всех новостройках Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте и понятном виде всю необходимую информацию: от наличия квартир по площадям и ценам до условий кредитования. А сейчас он стал еще информативнее и полезнее. Во-первых, мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Во-вторых, появился визуал расположения ЖК на карте Минска. В-третьих, дополнили графики цен количеством комнат, чтобы было понятно, насколько выросла цена. Наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор! Например, сейчас там собраны предложения по 27 ЖК.

Каждому ЖК там посвящено несколько слайдов с ценами на первичке и на вторичке. Вот как выглядит один из слайдов для одного из ЖК в обзоре:



Плюс в обзоре прописаны все доступные кредиты на покупку жилья в каждом ЖК с расчетом платежей в первые три года. Этот сервис подготовлен нашими аналитиками — и регулярно обновляется. Это позволяет каждый раз находить там что-то интересное. В этот раз, например, мы обнаружили сразу несколько ЖК, где можно купить квартиру дешевле 50 тысяч долларов. Показываем.

«Соколиный край» Как следует из обзора, в этом ЖК в Мачулищах есть квартиры по цене 44 тысячи долларов. За такую стоимость можно приобрести однушку на 32 квадрата. Есть там, кстати, однокомнатные квартиры и попросторнее – до 48 квадратных метров. И цена тоже будет невысокой, ведь метр в ЖК стоит 1104-1400 долларов.



Что касается самого «Соколиного края», то этот жилой комплекс возводится сейчас на окраине Мачулищей. Всего в комплексе будет 21 жилой дом, два торговых центра и детский сад с бассейном. Все дома тут — кирпичные, сделаны по монолитно-каркасной технологии. Что касается ближайшей инфраструктуры, то в Мачулищах есть школа, три детских сада, продуктовые магазины, аптеки, почта, банк. Первые дома в комплексе уже сданы, сейчас строится еще несколько пятиэтажек. Внутри дворов сделаны детские площадки и зоны отдыха, озеленена территория, установлены велобоксы. Дорога от квартала до МКАД на машине занимает 15 минут, также недалеко есть остановки автобусов и маршруток. В 20 минутах ходьбы — железнодорожная станция «Мачулищи».

«Современный» ЖК «Современный» находится в Фаниполе, на улице Брестской, рядом с трассой Р1. До МКАД отсюда можно доехать на машине за 10 минут, рядом расположены остановки автобусов и маршруток, в 15 минутах ходьбы — железнодорожная станция. Застройщиком комплекса выступает компания «ДГ-Центр». ЖК начали строить в 2021 году. В состав комплекса войдут 5 жилых десятиэтажных домов.





Все новостройки тут – одинаковые. Это десятиэтажные панельные дома с треугольными эркерами от Солигорского ДСК. Сами квартиры сдаются с черновой отделкой, цементно-песчаной стяжкой, входными металлическими дверями, стеклопакетами, унитазами, счетчиками на воду, электроразводкой с розетками и выключателями. Высота потолков в жилье – 2,6 метра. В домах запроектированы студии, однушки и двушки. В настоящий момент сданы три дома из пяти, к четвертой многоэтажке строители приступили совсем недавно. Сейчас стоимость однокомнатных квартир площадью 34-42 квадратных метра стартует от 49,3 тысячи долларов. Метр в однушках стоит 1330-1463 доллара.

*** Квартира дешевле 50 тысяч долларов это, конечно, хорошо. Но что если хочется недорогую однушку, но все же поближе к Минску? И такие варианты мы тоже нашли в обзоре.

«Гранд Вилладж» Как следует из обзора , однушки по 59-60 тысяч долларов есть в первых домах ЖК «Гранд Вилладж», который строится за МКАД возле Тарасово. Площадь такого жилья – около 35 квадратов. Что же касается всего ЖК «Гранд Вилладж», то он будет состоять из 13 домов различного формата: ситихаусы по 6−7 этажей и клубные дома по 3−5 этажей. Застройщик «Реторсия Трейд» обещает семейную атмосферу в стиле Хюгге. Поддерживать скандинавский вайб призван зеленый сквер, который украсят арт-объектами, лаундж зоны, игровые и спортивные площадки, а также территории для барбекю. Кроме того, в комплексе появится детский сад, торговый центр и центральная площадь с зоной для фудтраков.



На строительство жилого комплекса отведено 36 месяцев (или 3 года). И стоит отметить, на стройплощадке «Гранд Вилладж» работы ведутся весьма активно. Новая Боровая В этом квартале, если хорошо поискать, можно найти квартиру за 61,8 тысячи долларов. Это будет жилье на 25 квадратных метров. Да, цена за метр немаленькая (в среднем по 1943-2454 доллара в однушках), но и квартал не совсем обычный – с модным благоустройством, закрытыми дворами, новой поликлиникой. Зеленая гавань За 69 тысяч долларов можно подобрать жилье в Зеленой гавани. Это будет квартира на 36 квадратных метров. В среднем метр в двушках тут стоит 1705-2697 долларов. Этот комплекс от «А-100 Девелопмент» находится в окружении леса в паре километров от МКАД возле Ангарской. Там строят коттеджи, а также многоквартирные малоэтажки.



Комплекс займет площадь в 220 гектаров. Кстати, недавно в Зеленой гавани открылся первый детский сад. *** Если же вам такой формат жилья не подходит, то в обзоре по новостройкам можно найти информацию даже под свой индивидуальный запрос. Например, подыскать самые дешевые двушки, или квартиры в новостройках от госзастройщиков, квартиры от 80 до 100 квадратов в определенном районе. Где найти обзор? Обновленный обзор доступен по этой ссылке . А еще обзор легко найти в приложении. Как минимум вы увидите его в списке объявлений или на странице любого объявления. Более того, вы сможете посмотреть пример того, как выглядит обзор. Обзор поможет вам иметь понятную и наглядную картину того, что прямо сейчас есть на рынке новостроек. А значит, принять взвешенное и рациональное решение о покупке квартиры. Пользуйтесь обзором по новостройкам от Realt и покупайте квартиру выгодно!