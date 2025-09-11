В этих новостройках еще остались квартиры дешевле 50 тысяч долларов. Подробности

|
Цены на новостройки в Минске и рядом со столицей постоянно растут, но найти недорогие варианты еще можно. Так, в двух ЖК еще есть однушки дешевле 50 тысяч долларов. Это следует из обновленного
«Соколиный край»
Как следует из обзора, в этом ЖК в Мачулищах есть квартиры по цене 44 тысячи долларов. За такую стоимость можно приобрести однушку на 32 квадрата. Есть там, кстати, однокомнатные квартиры и попросторнее – до 48 квадратных метров. И цена тоже будет невысокой, ведь метр в ЖК стоит 1104-1400 долларов.
Что касается самого «Соколиного края», то этот жилой комплекс возводится сейчас на окраине Мачулищей. Всего в комплексе будет 21 жилой дом, два торговых центра и детский сад с бассейном. Все дома тут — кирпичные, сделаны по монолитно-каркасной технологии. Что касается ближайшей инфраструктуры, то в Мачулищах есть школа, три детских сада, продуктовые магазины, аптеки, почта, банк.
Первые дома в комплексе уже сданы, сейчас строится еще несколько пятиэтажек. Внутри дворов сделаны детские площадки и зоны отдыха, озеленена территория, установлены велобоксы.
Дорога от квартала до МКАД на машине занимает 15 минут, также недалеко есть остановки автобусов и маршруток. В 20 минутах ходьбы — железнодорожная станция «Мачулищи».
«Современный»
ЖК «Современный» находится в Фаниполе, на улице Брестской, рядом с трассой Р1. До МКАД отсюда можно доехать на машине за 10 минут, рядом расположены остановки автобусов и маршруток, в 15 минутах ходьбы — железнодорожная станция.
Застройщиком комплекса выступает компания «ДГ-Центр». ЖК начали строить в 2021 году. В состав комплекса войдут 5 жилых десятиэтажных домов.
Все новостройки тут – одинаковые. Это десятиэтажные панельные дома с треугольными эркерами от Солигорского ДСК. Сами квартиры сдаются с черновой отделкой, цементно-песчаной стяжкой, входными металлическими дверями, стеклопакетами, унитазами, счетчиками на воду, электроразводкой с розетками и выключателями. Высота потолков в жилье – 2,6 метра. В домах запроектированы студии, однушки и двушки.
В настоящий момент сданы три дома из пяти, к четвертой многоэтажке строители приступили совсем недавно. Сейчас стоимость однокомнатных квартир площадью 34-42 квадратных метра стартует от 49,3 тысячи долларов. Метр в однушках стоит 1330-1463 доллара.
***
Квартира дешевле 50 тысяч долларов это, конечно, хорошо. Но что если хочется недорогую однушку, но все же поближе к Минску? И такие варианты мы тоже нашли в обзоре.
«Гранд Вилладж»
Как
Что же касается всего ЖК «Гранд Вилладж», то он будет состоять из 13 домов различного формата: ситихаусы по 6−7 этажей и клубные дома по 3−5 этажей. Застройщик «Реторсия Трейд» обещает семейную атмосферу в стиле Хюгге. Поддерживать скандинавский вайб призван зеленый сквер, который украсят арт-объектами, лаундж зоны, игровые и спортивные площадки, а также территории для барбекю. Кроме того, в комплексе появится детский сад, торговый центр и центральная площадь с зоной для фудтраков.
На строительство жилого комплекса отведено 36 месяцев (или 3 года). И стоит отметить, на стройплощадке «Гранд Вилладж» работы ведутся весьма активно.
Новая Боровая
В этом квартале, если хорошо поискать, можно найти квартиру за 61,8 тысячи долларов. Это будет жилье на 25 квадратных метров. Да, цена за метр немаленькая (в среднем по 1943-2454 доллара в однушках), но и квартал не совсем обычный – с модным благоустройством, закрытыми дворами, новой поликлиникой.
Зеленая гавань
За 69 тысяч долларов можно подобрать жилье в Зеленой гавани. Это будет квартира на 36 квадратных метров. В среднем метр в двушках тут стоит 1705-2697 долларов.
Этот комплекс от «А-100 Девелопмент» находится в окружении леса в паре километров от МКАД возле Ангарской. Там строят коттеджи, а также многоквартирные малоэтажки.
Комплекс займет площадь в 220 гектаров. Кстати, недавно в Зеленой гавани открылся первый детский сад.
***
|
