ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этих новостройках еще остались квартиры дешевле 50 тысяч долларов. Подробности

11.09.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Цены на новостройки в Минске и рядом со столицей постоянно растут, но найти недорогие варианты еще можно. Так, в двух ЖК еще есть однушки дешевле 50 тысяч долларов. Это следует из обновленного обзора Realt по новостройкам. Рассказываем подробнее и смотрим, что еще можно купить из недорогого жилья.


Обзор по новостройкам – это PDF-файл на 74 страницы, в котором можно самостоятельно найти подробную информацию обо всех новостройках Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте и понятном виде всю необходимую информацию: от наличия квартир по площадям и ценам до условий кредитования. А сейчас он стал еще информативнее и полезнее. Во-первых, мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Во-вторых, появился визуал расположения ЖК на карте Минска. В-третьих, дополнили графики цен количеством комнат, чтобы было понятно, насколько выросла цена.

Наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор! Например, сейчас там собраны предложения по 27 ЖК.

Каждому ЖК там посвящено несколько слайдов с ценами на первичке и на вторичке. Вот как выглядит один из слайдов для одного из ЖК в обзоре:


Плюс в обзоре прописаны все доступные кредиты на покупку жилья в каждом ЖК с расчетом платежей в первые три года. Этот сервис подготовлен нашими аналитиками — и регулярно обновляется.

Это позволяет каждый раз находить там что-то интересное. В этот раз, например, мы обнаружили сразу несколько ЖК, где можно купить квартиру дешевле 50 тысяч долларов. Показываем.

«Соколиный край»

Как следует из обзора, в этом ЖК в Мачулищах есть квартиры по цене 44 тысячи долларов. За такую стоимость можно приобрести однушку на 32 квадрата. Есть там, кстати, однокомнатные квартиры и попросторнее – до 48 квадратных метров. И цена тоже будет невысокой, ведь метр в ЖК стоит 1104-1400 долларов.


Что касается самого «Соколиного края», то этот жилой комплекс возводится сейчас на окраине Мачулищей. Всего в комплексе будет 21 жилой дом, два торговых центра и детский сад с бассейном. Все дома тут — кирпичные, сделаны по монолитно-каркасной технологии. Что касается ближайшей инфраструктуры, то в Мачулищах есть школа, три детских сада, продуктовые магазины, аптеки, почта, банк.

Первые дома в комплексе уже сданы, сейчас строится еще несколько пятиэтажек. Внутри дворов сделаны детские площадки и зоны отдыха, озеленена территория, установлены велобоксы.

Дорога от квартала до МКАД на машине занимает 15 минут, также недалеко есть остановки автобусов и маршруток. В 20 минутах ходьбы — железнодорожная станция «Мачулищи».

«Современный»

ЖК «Современный» находится в Фаниполе, на улице Брестской, рядом с трассой Р1. До МКАД отсюда можно доехать на машине за 10 минут, рядом расположены остановки автобусов и маршруток, в 15 минутах ходьбы — железнодорожная станция.

Застройщиком комплекса выступает компания «ДГ-Центр». ЖК начали строить в 2021 году. В состав комплекса войдут 5 жилых десятиэтажных домов.



Все новостройки тут – одинаковые. Это десятиэтажные панельные дома с треугольными эркерами от Солигорского ДСК. Сами квартиры сдаются с черновой отделкой, цементно-песчаной стяжкой, входными металлическими дверями, стеклопакетами, унитазами, счетчиками на воду, электроразводкой с розетками и выключателями. Высота потолков в жилье – 2,6 метра. В домах запроектированы студии, однушки и двушки.

В настоящий момент сданы три дома из пяти, к четвертой многоэтажке строители приступили совсем недавно. Сейчас стоимость однокомнатных квартир площадью 34-42 квадратных метра стартует от 49,3 тысячи долларов. Метр в однушках стоит 1330-1463 доллара.

***

Квартира дешевле 50 тысяч долларов это, конечно, хорошо. Но что если хочется недорогую однушку, но все же поближе к Минску? И такие варианты мы тоже нашли в обзоре.

«Гранд Вилладж»

Как следует из обзора, однушки по 59-60 тысяч долларов есть в первых домах ЖК «Гранд Вилладж», который строится за МКАД возле Тарасово. Площадь такого жилья – около 35 квадратов.

Что же касается всего ЖК «Гранд Вилладж», то он будет состоять из 13 домов различного формата: ситихаусы по 6−7 этажей и клубные дома по 3−5 этажей. Застройщик «Реторсия Трейд» обещает семейную атмосферу в стиле Хюгге. Поддерживать скандинавский вайб призван зеленый сквер, который украсят арт-объектами, лаундж зоны, игровые и спортивные площадки, а также территории для барбекю. Кроме того, в комплексе появится детский сад, торговый центр и центральная площадь с зоной для фудтраков.


На строительство жилого комплекса отведено 36 месяцев (или 3 года). И стоит отметить, на стройплощадке «Гранд Вилладж» работы ведутся весьма активно.

Новая Боровая

В этом квартале, если хорошо поискать, можно найти квартиру за 61,8 тысячи долларов. Это будет жилье на 25 квадратных метров. Да, цена за метр немаленькая (в среднем по 1943-2454 доллара в однушках), но и квартал не совсем обычный – с модным благоустройством, закрытыми дворами, новой поликлиникой.

Зеленая гавань

За 69 тысяч долларов можно подобрать жилье в Зеленой гавани. Это будет квартира на 36 квадратных метров. В среднем метр в двушках тут стоит 1705-2697 долларов.

Этот комплекс от «А-100 Девелопмент» находится в окружении леса в паре километров от МКАД возле Ангарской. Там строят коттеджи, а также многоквартирные малоэтажки.


Комплекс займет площадь в 220 гектаров. Кстати, недавно в Зеленой гавани открылся первый детский сад. 

***

Если же вам такой формат жилья не подходит, то в обзоре по новостройкам можно найти информацию даже под свой индивидуальный запрос.

Например, подыскать самые дешевые двушки, или квартиры в новостройках от госзастройщиков, квартиры от 80 до 100 квадратов в определенном районе.

Где найти обзор?

Обновленный обзор доступен по этой ссылке. А еще обзор легко найти в приложении. Как минимум вы увидите его в списке объявлений или на странице любого объявления. Более того, вы сможете посмотреть пример того, как выглядит обзор.

Обзор поможет вам иметь понятную и наглядную картину того, что прямо сейчас есть на рынке новостроек. А значит, принять взвешенное и рациональное решение о покупке квартиры.

Пользуйтесь обзором по новостройкам от Realt и покупайте квартиру выгодно!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на новостройки в Минске и рядом со столицей постоянно растут, но найти недорогие варианты еще можно. Так, в двух ЖК еще есть однушки дешевле 50 тысяч...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Аренда обходится в 1800 евро без коммуналки». Гомельчанин — о переезде на Кипр и жизни на острове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика