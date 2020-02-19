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«Белнефтехим» продолжает переговоры с Польшей о реверсных поставках нефти

19.02.2020 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн «Белнефтехим» продолжает вести переговоры с польской стороной об организации реверсных поставок нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает БелТА.

«Продолжаются переговоры с польской стороной по организации реверсных поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» с территории Польши на территорию Беларуси», – заявили в пресс-службе концерна.

Ранее «Белнефтехим» заявлял о технической возможности реверсных поставок нефти из Польши. Но так как польская сторона не может качать нефть одновременно к себе и от себя, реверс возможен только с остановками. В концерне выразили уверенность, что в критической ситуации польская сторона пойдет навстречу Беларуси.
 
 
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Концерн «Белнефтехим» продолжает вести переговоры с польской стороной об организации реверсных поставок нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает БелТА.
 
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