В Беларуси обновили интерактивную навигационную карту с онлайн-доступом

Источник материала: Газета Авангард





В Беларуси обновили интерактивную навигационную карту страны с онлайн-доступом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

«На основе государственных навигационных карт, созданных ГП «Белгеодезия» в 2019 году, полностью обновлена информация о 25 населенных пунктах Беларуси. Также на интернет-ресурс добавлена информация о 81 поселке городского типа и сельских населенных пунктах Минского района», — отметили в пресс-службе. Одновременно все обновления стали доступны и в мобильном приложении BelgeoMap.

Изменения претерпел и функционал. Добавлены инструменты для измерения расстояний и площадей на навигационной карте и функция поиска: теперь найти населенный пункт, улицу или конкретный адрес стало еще проще.



