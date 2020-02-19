В Вороновском колледже сельскохозяйственного производства прошел профсоюзный прием граждан

Источник материала: Вороновская газета





Когда можно выйти на льготную пенсию, положена ли скидка на путевку в санаторий, эти и другие вопросы адресовали жители района ведущему специалисту по правовой работе Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза банковских и финансовых работников Ольге Казакевич во время профсоюзного приема. По обращениям, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, также консультировали председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына и профсоюзный инспектор Людмила Сазон.

По льготному исчислению пенсий для отдельных категорий педагогов, в частности, учителя физической культуры, ответ обратившемуся будет дан после подсчета его трудового стажа и дополнительного изучения нормативных документов по данному вопросу. А вот по поводу санаторно-курортного оздоровления стоит отметить, что Федерацией профсоюзов Беларуси принято решение о приоритетном удовлетворении заявок на оздоровление от трудовых коллективов и профсоюзных организаций, а также о предоставлении скидки на путевки для членов профсоюза и их несовершеннолетних детей.

— Привилегии есть, когда оздоровление планируется в санаториях, принадлежащих санаторно-курортному унитарному предприятию «Белпрофсоюзкурорт». Это 13 здравниц разного лечебного профиля. Отдыхать в них могут, конечно же, все, но только члены профсоюза обладают правом на 25%-ю скидку от стоимости путевки, — подчеркнул Анатолий Тарамына. — В каждой организации, на предприятии, по месту учебы должна быть создана комиссия по оздоровлению. Она и даст подробную консультацию по льготам и скидкам. Индивидуальные предприниматели, неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды могут обратиться в представительство Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. К заявлению на льготную путевку должна прилагаться медицинская справка с указанием профиля заболевания.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.