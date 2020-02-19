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Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычные гости. Воспитанников Весновского дома-интерната навестили участники и победители национального конкурса «Мисс и мистер Ирландия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь сейчас живут 70 детей с инвалидностью, которые нуждаются в специальном обучении, особой заботе, бытовом и медицинском обслуживании.
Для ребят с особенностями развития важна любая помощь: в кормлении, одевании и прогулках. В качестве волонтёров пробовали свои силы 15 ирландцев: это начинающие педагоги и врачи.
Мария Свириденко:
Шинейд Фланеген, победительница национального конкурса «Мисс и мистер Ирландия»:
Волонтёры из Ирландии в интернате частые гости. Летом и на рождественские каникулы они принимают детей на оздоровление у себя на родине.
Но главное – здесь вот уже два года реализуется совместный белорусско-ирландский проект, главная цель которого научить детей жить самостоятельно.
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Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия»
Новости Беларуси. Необычные гости. Воспитанников Весновского дома-интерната навестили участники и победители национального конкурса «Мисс и мистер...
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