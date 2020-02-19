|
В Гонконге зафиксирована вторая смерть от коронавируса
19.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гонконге зафиксирована вторая смерть от
Мужчина почувствовал недомогание 2 февраля, через 10 дней он поступил в больницу Принцессы Маргарет, а 14 февраля ему подтвердили диагноз. К тому моменту он был уже в критическом состоянии. Точная причина смерти пока не установлена, однако известно, что мужчина страдал от диабета и имел проблемы с почками.
Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название — COVID-19. Число зараженных в Китае уже превысило 74,1 тыс. человек, скончались 2004 человека, выздоровели более 14,3 тыс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гонконге зафиксирована вторая смерть от коронавируса. Очередной жертвой стал 70-летний мужчина, сообщает газета South China Morning Post. Мужчина почувствовал недомогание 2...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)