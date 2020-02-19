﻿ На ул. Есенина автомобиль занесло, и он чуть не уехал в озеро (повезло, повис на ограждении). 21.by
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На ул. Есенина автомобиль занесло, и он чуть не уехал в озеро (повезло, повис на ограждении)

19.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С утра сегодня, 19 февраля 2020 года во всех чатах соцсетей предупреждения - очень скользко! На Есенина автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, и автомобиль повис на ограждении, едва не оказавшись в озере.

На ул. Есенина автомобиль занесло, и он чуть не уехал в озеро (повезло, повис на ограждении)

Будьте внимательны!

На ул. Есенина автомобиль занесло, и он чуть не уехал в озеро (повезло, повис на ограждении)

ДТП произошло в Вычулках на ул. Есенина.

На ул. Есенина автомобиль занесло, и он чуть не уехал в озеро (повезло, повис на ограждении)

 
 
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  С утра сегодня, 19 февраля 2020 года во всех чатах соцсетей предупреждения - очень скользко! На Есенина автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, и...
 
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