На ул. Есенина автомобиль занесло, и он чуть не уехал в озеро (повезло, повис на ограждении)

Источник материала: Виртуальный Брест

С утра сегодня, 19 февраля 2020 года во всех чатах соцсетей предупреждения - очень скользко! На Есенина автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, и автомобиль повис на ограждении, едва не оказавшись в озере.





Будьте внимательны!





ДТП произошло в Вычулках на ул. Есенина.



