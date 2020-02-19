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«Мужики, Родину надо любить!» Разведчик Ботян считал себя обычным человеком

19.02.2020 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Мужики, Родину надо любить!» Разведчик Ботян считал себя обычным человеком
Алексей Ботян. © / АиФ-Россия

Скончался ­Алексей Ботян. Ему было 103 года, из них не одно десятилетие он прожил под другим именем. Рассекретили разведчика лишь в 2007 г., когда президент России наградил 90-летнего Алексея Николаевича Звездой Героя России.

Награда была вручена за подвиг времён Великой Отечественной. В январе 1945 г. Алексей Ботян спас от уничтожения один из красивейших городов Европы – польский Краков. Фюрер тогда дал приказ заминировать город и при отступлении взорвать культурные памятники, Рожновскую плотину и мосты через Дунаец. Сделать это помешала разведгруппа во главе с Ботяном, которая действовала на территории врага, в районе Кракова, с конца 1944 г. Захватив в плен немецкого офицера-картографа, партизаны выяснили, что в 40 км от Кракова, в Ягеллонском замке, у немцев был размещён стратегический запас взрывчатки. Ботян, прекрасно владевший польским и немецким языками, сумел завербовать офицера вермахта польского происхождения. Партизан Алёша рассказал офицеру, что город будет уничтожен. И поляк, у которого был доступ в охраняемый замок, пронёс в голенище сапога бомбу с часовым механизмом. Бомба, а вместе с ней и склад боеприпасов, взорвалась через 15 минут после закладки. Это произошло 18 января 1945 г. На следующий день в город во­шла Красная армия. За спасение Кракова разведчик был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако наградили его орденом Красного Знамени.

«Мужики, Родину надо любить!» Разведчик Ботян считал себя обычным человеком
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11 дубовых гробов

Это был уже второй раз, когда Ботяна представляли к званию Героя. Первый – после операции в г. Овруч Житомирской обл., когда благодаря действиям Алексея уничтожили 300 фашистов. Были взорваны немецкий комиссариат и казармы. Из 300 погибших 200 были офицеры, которые приехали в Овруч на совещание, посвящённое борьбе с партизанским подпольем. Были среди них и военные высокого ранга. Имено для них Гитлер потом прислал в Овруч 11 дубовых гробов. Ботян долго готовил эту диверсию. Помог ему местный житель Яков Каплюк, работавший в комиссариате истопником. Несколько недель жена Каплюка под видом обеда для мужа проносила в комиссариат взрывчатку. В трёх местах удалось заложить 150 кг. Алексей ждал, когда в здании соберётся как можно больше фашистов. Это произошло в сентябре 1943 г. Каплюка с женой Ботян спрятал в лесу, в своём отряде. Но первое представление Ботяна к звезде героя успехом не увенчалось. Его наградили орденом Красного Знамени. Уже после войны кадровики признались Алексею: «Ты же служил унтер-офицером в польской армии. Подумали, хватит с тебя и ордена Красного Знамени!»

За жизнь длиною больше века Алексей Ботян успел побывать гражданином Российской империи, Польши, Советского Союза и России. Он родился 10 февраля 1917 г. в д. Чертовичи Виленской губернии, которая в 1921 г. отошла к Польше. В этой стране он был призван в армию, воевал с фашистами с первых дней Второй мировой. Будучи наводчиком в зенитной артиллерии, сбил 3 немецких юнкерса. Служба в рядах польской армии продлилась недолго. 19 сентября Алексей сдался в плен Красной армии, которая начала свой поход с востока по территории Польши 17 сентября. Алексей не раз вспоминал, что все его однополчане добровольно сдались советским войскам. Ему удаётся сбежать из эшелона с пленными польскими солдатами и на одной из узловых станций сесть на поезд, который шёл в сторону Лиды к его родным местам. «Доехал на поезде почти до своей деревни», – вспоминал ветеран.

«Мужики, Родину надо любить!» Разведчик Ботян считал себя обычным человеком
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Дома он стал директором школы. Но вскоре Алексеем, как перспективным сотрудником, заинтересовались органы. Вызвали в Минск. Спросили, почему воевал в польской армии. «Я выполнял солдатский долг. И стрелял только в сторону фашистов». В мае 1941 г. он уже держал путь в Москву, в школу НКВД. А в июле 1941 г. Ботян был зачислен в отряд мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) под руководством разведчика Павла Судоплатова. Алексей участвовал в битве за Москву. И был среди тех, кто прошёл по Красной площади на параде 7 ноября 1941 г. Дальше его путь вместе с разведывательно-диверсионной группой лежал в тыл врага.

Алексей стал Лео

Почти всю войну он провёл в тылу врага. Ежедневно рисковал жизнью и ни разу не был ранен. Лишь однажды вражеская пуля прошла по касательной, содрав кожу с виска. Он, как воздушный гимнаст, идущий без страховки под куполом цирка, ежесекундно балансировал на грани жизни и смерти. Но тяжелейшие психологические и физические нагрузки не сказывались на характере Ботяна. Он оставался спокойным, доброжелательным человеком с голубыми лучистыми глазами. Его талант вызывать у собеседника доверие и симпатию помогал налаживать контакты в тылу врага. Ещё один талант – к языкам – Алексей унаследовал от отца. Тот в юности успел поработать в Германии и Аргентине, владел немецким и испанским. Вернувшись домой, женился и собирался уже вместе с супругой ехать на заработки за границу, но тут в Российской империи грянул 1917 год. Семья осталась в деревне. Родился сын. Алексей рос крепким и шустрым. Был столь проворен, что мог поймать руками зайца в поле или лесу. Однажды за лето поймал трёх ушастых. Обожал шахматы. В зрелые годы играл на уровне гроссмейстера. Недаром в Минске проводят шахматный турнир его имени. А к польскому и немецкому языкам после войны у него прибавился ещё и чешский. После Победы Ботян стал разведчиком-нелегалом под именем Лео Дворжак. На Западной Украине он был внедрён в колонию чехов, которым предстояло вернуться на родину. В Чехии сначала работал на трубопрокатном заводе в г. Хомутов, затем поступил в техникум и по его окончании смог выполнить поставленную задачу – устроился на работу механиком на закрытый объект (урановые рудники). В Чехии Алексей встретил свою любовь, чешку Гелену Фиксель. Сделал запрос в центр, может ли он жениться. «Женись, но если потребуется, будь готов её бросить».

«Мужики, Родину надо любить!» Разведчик Ботян считал себя обычным человеком
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Умение ждать

Семья, в которой росла дочь Ирина, действительно чуть не распалась, когда в 1953 г. Алексея срочно вызвали в Москву. В это время по надуманному обвинению был арестован его начальник Павел Судоплатов, генерал-лейтенант МВД. Ботяна сия чаша миновала, но из органов его уволили. Знание языков пригодилось в работе метрдотелем в столичном ресторане «Прага». Благодаря друзьям ему удалось вывезти в Москву жену и дочь.

Казалось, на карьере разведчика можно было поставить крест, а от несправедливости запить горькую. Но Ботян руководствовался правилом: всё приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. А он умел. Ботяна вернули на работу в органы. Уже в 2000-х Алексей Николаевич обмолвился, что во время службы разведчиком-нелегалом бывал в Канаде, Америке, Германии. Те операции до сих пор засекречены.

В 2007 г. в Кремле о его подвиге рассказал Владимир Путин. К славе Ботян отнёсся спокойно: «Таких, как я, много. Я такой же легендарный, как и все…» В 90 с лишним он играл в волейбол, сражался в шахматы с гроссмейстерами и выигрывал. В 95 лет на встрече с десантниками из пистолета настрелял в тире 29 очков из 30 возможных! Ещё год назад выступал на публичных мероприятиях. И на вопрос молодого человека, что же надо делать, чтобы вот так жизнь прожить, ответил: «Мужики, Родину надо любить!»

«Мужики, Родину надо любить!» Разведчик Ботян считал себя обычным человеком
Ветераны разведки за любимой игрой. Фото: Служба внешней разведки

 
Теги: Минск
 
 
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В Москве скончался ­Алексей Ботян. Ему было 103 года, из них не одно десятилетие он прожил под другим именем. Рассекретили разведчика лишь в 2007 г., когда Президент...
 
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