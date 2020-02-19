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В Лунинецком работники МЧС деблокировали водителя из-под опрокинувшегося автомобиля
19.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
19.02.2020 года в 00-42 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о ДТП вблизи д. Барсуково: в кювет съехал легковой ГАЗ и опрокинулся, под кузовом автомобиля был зажат водитель.
Работники
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19.02.2020 года в 00-42 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о ДТП вблизи д. Барсуково: в кювет съехал легковой ГАЗ и опрокинулся, под кузовом автомобиля был зажат...
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