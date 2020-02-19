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В Лунинецком работники МЧС деблокировали водителя из-под опрокинувшегося автомобиля

19.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19.02.2020 года в 00-42 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о ДТП вблизи д. Барсуково: в кювет съехал легковой ГАЗ и опрокинулся, под кузовом автомобиля был зажат водитель.

В Лунинецком работники МЧС деблокировали водителя из-под опрокинувшегося автомобиля

Работники МЧС при помощи лебедки автоцистерны наклонили автомобиль и спасли (деблокировали) водителя, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

В Лунинецком работники МЧС деблокировали водителя из-под опрокинувшегося автомобиля
 В Лунинецком работники МЧС деблокировали водителя из-под опрокинувшегося автомобиля

 
 
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  19.02.2020 года в 00-42 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о ДТП вблизи д. Барсуково: в кювет съехал легковой ГАЗ и опрокинулся, под кузовом автомобиля был зажат...
 
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