 В Лунинецком работники МЧС деблокировали водителя из-под опрокинувшегося автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

19.02.2020 года в 00-42 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о ДТП вблизи д. Барсуково: в кювет съехал легковой ГАЗ и опрокинулся, под кузовом автомобиля был зажат водитель.





Работники МЧС при помощи лебедки автоцистерны наклонили автомобиль и спасли (деблокировали) водителя, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован.





