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Дрифт на угнанных «жигулях» устроили в Могилеве подросток и его 19-летний друг. Есть видео
Источник материала: Tut.by
В Могилеве два парня угнали «ВАЗ» — со второй попытки, — а потом дрифтовали на машине по парковке. Машину парни потом бросили, но угонщиков нашли,
Об угоне заявил владелец «ВАЗа», и милиция выяснила, что к преступлению причастны два парня — 17 и 19 лет. Оба ранее неоднократно судимые.
По данным МВД, сначала друзья попытались завести чужой «ВАЗ» на улице Белыницкого-Бирули. Но не справились и бросили его с открытой дверью.
Затем возле магазина на улице Кулешова они увидели еще один «ВАЗ». Этот завелся, и парни устроили дрифт прямо на стоянке, едва не задев при этом киоск. В итоге ВАЗ занесло в кювет, там они его и оставили.
Автомобиль в технически исправном состоянии вернули владельцу. В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело.
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Оба друга ранее неоднократно судимые.
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