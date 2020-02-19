Дрифт на угнанных «жигулях» устроили в Могилеве подросток и его 19-летний друг. Есть видео

Источник материала: Tut.by

В Могилеве два парня угнали «ВАЗ» — со второй попытки, — а потом дрифтовали на машине по парковке. Машину парни потом бросили, но угонщиков нашли, сообщили в МВД.

Об угоне заявил владелец «ВАЗа», и милиция выяснила, что к преступлению причастны два парня — 17 и 19 лет. Оба ранее неоднократно судимые.

По данным МВД, сначала друзья попытались завести чужой «ВАЗ» на улице Белыницкого-Бирули. Но не справились и бросили его с открытой дверью.

Затем возле магазина на улице Кулешова они увидели еще один «ВАЗ». Этот завелся, и парни устроили дрифт прямо на стоянке, едва не задев при этом киоск. В итоге ВАЗ занесло в кювет, там они его и оставили.

Автомобиль в технически исправном состоянии вернули владельцу. В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело.