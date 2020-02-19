Вырастут, но не резко? Как будут меняться цены на топливо

Источник материала: Аргументы и факты

После переговоров на высшем уровне в российском Сочи стало известно, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Значит ли это, что бензин и «дизель» в нашей стране подорожают? Если да, то как быстро и в какой степени? Какой могла бы быть равновесная цена на топливо для нашей страны? «АиФ» разбирается в вопросах с помощью экспертов.

- Что касается договоренности по нефти, нефтяному рынку, российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке, - сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий КРУТОЙ, его слова приводит БЕЛТА.

С вопросом, что это значит для автовладельцев нашей страны, мы обратились к экономисту Леониду ФРИДКИНУ.

- Процесс подорожания топлива в нашей стране неизбежен, но растянется он на длительное время. Полагаю, что власти не рискнут резко увеличивать цены на бензин единовременно в полтора раза или больше. Скорее это произойдет поэтапно. Многое будет зависеть от того, есть ли достаточно ресурсов, чтобы компенсировать нефтеперерабатывающим заводам неизбежные потери.

Опыт прошлых лет показывает: власти скорее пойдут на то, чтобы предприятия терпели убытки, нежели допустят увеличение социальной напряжённости.

- Я не знаю случаев, чтобы кто-либо отказался от использования личного автомобиля только потому, что ему не по карману заправляться. Если посмотреть статистику, то и в 2018, и в 2019 годах рынок новых автомобилей рос очень уверенно. В позапрошлом году объем продаж «легковушек» увеличился в полтора раза, в прошлом - на 22%. Да и рынок подержанных автомобилей не стагнирует. Потребитель пока не готов отказаться от покупки необходимых ему объемов топлива. До тех пор пока этот фактор не сработал, «Белнефтехим» может уверенно и дальше поднимать цены.

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Свободное ценообразование

Леонид Фридкин высказал мнение: если цены на топливо вырастут ещё на 20% (примерно настолько они увеличились по итогам минувшего года), спрос на бензин и «дизель», скорее всего, останется прежним.

- И, хотя удовольствия это никому не доставит, народ, скорее всего, воспримет повышение спокойно. Равновесная цена на топливо в Беларуси лежит где-то между ценами в Польше и Украине, а это около 1,1-1,3 доллара за литр.

Для сравнения: литр бензина в нашей стране сейчас стоит порядка 1,83 рубля, или 83-84 цента. Если бы бензин уже сегодня стоил столько, сколько прогнозирует Леонид Фридкин, то есть $1,3, мы бы отдавали за литр в среднем 2,8 руб.

- Точная цена установится, когда начнут падать объёмы продаж бензина на внутреннем рынке. Тогда власти даже могут принять решение прекратить государственное регулирование цен на нефтересурсы. Это нововведение, скорее всего, подадут под соусом рыночных реформ.

Всё неопределённо

- У нас слишком много неизвестных факторов. Мы не знаем, по какой цене Беларусь в итоге станет покупать нефть. Фактически в Сочи прозвучало - договаривайтесь с нефтяными компаниями сами, - констатирует академический директор исследовательского центра BEROC Катерина БОРНУКОВА. - Другой вопрос - объёмы поставок. Это важно, потому что сегодня внутренний рынок отчасти субсидируется экспортными продажами. Прибыль от экспорта позволяет держать прибыльность продаж топлива внутри страны на уровне, близком к нулю, или даже работать с небольшими убытками.

По словам Катерины Борнуковой, если нашей стране в 2020 году не удастся договориться о поставках по меньшей мере 18 млн тонн нефти в год, то мы не получим нужных нам поступлений от экспорта нефтепродуктов, соответственно, не сможем и субсидировать цену топлива на внутреннем рынке, как прежде.

- Пока все указывает на то, что цена бензина будет расти. Однако не нужно забывать и про политический аспект вопроса. В текущем году нас ждут президентские выборы. Мы знаем, как болезненно реагируют люди на рост цен на топливо, поэтому ожидаемо до выборов цены будут расти не быстрее, чем сейчас. То есть по копейке в неделю.

После выборов, возможно, рост цен ускорится. Но я нахожу резкий скачок маловероятным. Постепенное повышение цен показало себя как достаточно эффективный механизм. Скорее всего, к нему и прибегнут.

Эксперт ожидает, что для достижения равновесных цен на топливо в нашей стране стоимость бензина и «дизеля» поднимется на 20%. Но такой прогноз - с учётом нынешнего курса инвалюты. Если доллар пойдёт вверх, топливо ещё больше подорожает.

Евгений ОЛЕЙНИК