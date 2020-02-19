Ансамбль гитаристов «Карнавал» ДШИ г. Быхова завоевал диплом лауреата III степени на международном конкурсе

Источник материала: Маяк Преднепровья

Их пальцы давно огрубели от упругих жестких струн, зато приобрели беглость и необходимую растяжку. Исполнители из ансамбля гитаристов детской школы искусств «Карнавал» уверены: для достижения результатов нужно много работать. Трудолюбие «в квадрате» — отличительная черта этих ребят. А потому и результаты у коллектива весьма значительные. Из последних – Диплом лауреата III степени на международном конкурсе исполнителей на гитаре «Сеньорита гитара». С Благодарностью за высокий профессионализм с названного меропзриятия вернулся и руководитель коллектива, преподаватель Виктор Жаренков.





Безусловно, ребята в музыке не новички. В детской школе искусств они уже прошли буквально все этапы творческого взросления.

А начиналось все около шести лет назад. Именно столько времени существует ансамбль гитаристов «Карнавал». Коллектив – любимое детище опытного преподавателя Виктора Жаренкова. Тогда он взял в свою музыкальную команду самых мотивированных, исполнительных. И не прогадал.

Из года в год мальчишки набирались сил, росли творчески и не переставали радовать своего учителя. Это педагог сумел привить любовь к инструменту и по-настоящему сплотить подростков.

«Карнавал» сложен из шести гитаристов. За время коллективной работы они сдружились и, конечно, сыгрались. Бас-гитарист Иван Михайлов, именно его инструмент придает особый колорит произведениям, исполняемым на сцене. Есть в ансамбле и четыре классические гитары. Ими достойно владеют Евгений Лазовиков, Артем Конанков, Максим Ковганов и Дмитрий Толстелев. Роман Поздняков «заведует» ударными инструментами. Кстати, сам учитель Виктор Жаренков тоже подставляет ребятам плечо. Причем не только на занятиях и репетициях, но и на сцене. Виктор Владимирович играет в ансамбле на укулеле. Речь о четырехструнном щипковом инструменте, являющемся разновидностью гитары.

Начинал «Карнавал» с выступлений на школьных концертах. На смену маленькой сцене в стенах родной школы искусств пришли конкурсы более высокого уровня. Сегодня в копилке наград «Карнавала» — победы в региональном конкурсе «Днепровская радуга», национальном конкурсе «Музыка без границ», международных конкурсах «Виват гитара», «Ренессанс гитары» и других. Конкурентами подростков становились юные исполнители из Польши, Украины, Прибалтики, России.

Сегодня «шестерка» уже маститых гитаристов во главе со своим руководителем – гордость детской школы искусств. Плюс ее украшение. Ансамбль не перепутаешь ни с одним другим коллективом. Узнаваемости способствует внешний вид гитаристов. Каждому произведению — соответствующий сценический образ. Котелки, шляпы, сомбреро – такие головные уборы выполняются руками самого «Карнавала».

Уникальность ансамбля гитаристов в репертуаре. Ребята не играют хрестоматийные произведения, их исполнительство действительно уникально. Попурри, качественные обработки и аранжировки – все это оригинальные переложения для ансамбля гитар. Репертуар — снова заслуга преподавателя Виктора Жаренкова. Он умело «разложит» понравившееся произведение на партии. Поэтому «Карнавал» и звучит, как маленький оркестр.

— Если произведение по душе моим юным музыкантам, то почему бы его не видоизменить, обработать, — делится Виктор Владимирович. – Это придаст ему изюминку. Именно поэтому мы всегда выходим на сцену исключительно со своей программой.

Сейчас ребята снова усиленно работают над репертуаром: новый конкурс не за горами. С него «Карнавал» настроен вернуться победителем.

Саша ГРАМАТЧИКОВА.