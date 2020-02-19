|
В Солигорском районе мужчина погиб под колесами автомобиля.
19.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
12 февраля 2020 21:48 2316
В Солигорском районе мужчина погиб под колесами автомобиля.
В Солигорском районе 11 февраля автомобиль сбил пешехода, сообщили
31-летний водитель ехал на Citroen Jumper по автодороге Махновичи — Хоростово — Навина со стороны Р23 в направлении деревни Раховичи Солигорского района. На 18-м км он сбил 63-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 февраля 2020 21:48 2316 В Солигорском районе мужчина погиб под колесами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)