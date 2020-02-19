В Солигорском районе мужчина погиб под колесами автомобиля.

31-летний водитель ехал на Citroen Jumper по автодороге Махновичи — Хоростово — Навина со стороны Р23 в направлении деревни Раховичи Солигорского района. На 18-м км он сбил 63-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.



Всего за прошедшие сутки в стране произошло 329 ДТП, 13 человек получили травмы.

