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В Солигорском районе мужчина погиб под колесами автомобиля.

19.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


12 февраля 2020 21:48 2316

В Солигорском районе мужчина погиб под колесами автомобиля.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

В Солигорском районе 11 февраля автомобиль сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД. Авария произошла в 19.20.

В Солигорском районе мужчина погиб под колесами автомобиля.

31-летний водитель ехал на Citroen Jumper по автодороге Махновичи — Хоростово — Навина со стороны Р23 в направлении деревни Раховичи Солигорского района. На 18-м км он сбил 63-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Всего за прошедшие сутки в стране произошло 329 ДТП, 13 человек получили травмы.

Источник: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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12 февраля 2020 21:48 2316 В Солигорском районе мужчина погиб под колесами...
 
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