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В Могилёве двое парней угнали автомобиль и устроили дрифт на нём

19.02.2020 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве парни угнали автомобиль и дрифтовали на нем.  

По информации МВД, сообщение об угоне поступило в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева на днях.  

Установлено, что к угону были причастны два местных жителя – им 17 и 19 лет. Ранее они неоднократно были судимы. Сперва молодые люди ночью попытались завести чужой ВАЗ, но не справились с этим и бросили авто с открытой дверью. 

В Могилёве двое парней угнали автомобиль и устроили дрифт на нём
Фото: МВД  

Потом около одного из магазинов города парням на глаза попалась аналогичная машина – ее завели и устроили дрифт прямо на стоянке, чуть не задев при этом киоск.  

В результате этого ВАЗ занесло в кювет, где автомобиль и остался.  

Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в технически исправном состоянии возвращено владельцу.   

В конце прошлого года на площади в Гомеле 24-летний водитель устроил дрифт на «Жигулях» (читать далее).  

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве парни угнали автомобиль и дрифтовали на нем.   По информации МВД, сообщение об угоне поступило в оперативно-дежурную службу...
 
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