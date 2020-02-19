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В Могилёве двое парней угнали автомобиль и устроили дрифт на нём
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве парни угнали автомобиль и дрифтовали на нем.
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Установлено, что к угону были причастны два местных жителя – им 17 и 19 лет. Ранее они неоднократно были судимы. Сперва молодые люди ночью попытались завести чужой ВАЗ, но не справились с этим и бросили авто с открытой дверью.
Потом около одного из магазинов города парням на глаза попалась аналогичная машина – ее завели и устроили дрифт прямо на стоянке, чуть не задев при этом киоск.
В результате этого ВАЗ занесло в кювет, где автомобиль и остался.
Возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в технически исправном состоянии возвращено владельцу.
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Новости Беларуси. В Могилеве парни угнали автомобиль и дрифтовали на нем. По информации МВД, сообщение об угоне поступило в оперативно-дежурную службу...
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