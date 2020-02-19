Источник материала: Новости Волковыска

До конца 2020 года таможенные пошлины на импорт электрических автомобилей на территорию Беларуси и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут обнулиться. Окончательное решение будет принимать Совет ЕЭК.

Предполагается, что после принятия окончательного решения советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на льготу смогут рассчитывать как юридические, так и физические лица.

В настоящее время пошлина составляет 15%.

Данная мера направлена на формирование в ЕАЭС рынка электромобилей, развитие их производства и зарядной инфраструктуры. К слову, ранее нулевые ввозные пошлины на электрокары уже применялась в ЕАЭС, однако рынок так и остался мизерным.

Отмечается, что четыре года назад, в 2016 году, нулевая ставка ввозной таможенной пошлины уже принималась и действовала практически год – по август 2017 года.

За этот промежуток времени импорт, например, в Беларусь увеличился в физическом отношении практически в 4 раза, а в стоимостном – в 8 раз.

По мнению членов ЕЭК, импорт электромобилей сдерживало то, что льгота не распространялась на электромобили, ввозимые физлицами. Однако аналитики считают, что импорт хоть и вырастет, этот рост вряд ли будет носить взрывной характер.

Распространение нулевой пошлины на автомашины, ввозимые физическими лицами, может увеличить ввоз только в процентах, а не в абсолютном выражении.