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Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)

19.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)

Технологическая линия позволила повысить качество продукции и, конечно, облегчить труд хлебопеков.

— Согласно инвестпрограмме полтора года назад, помимо капитального ремонта здания, производственных помещений, мы закупили расстойный шкаф и хлебопекарную печь «РОТОР-АГРО», — рассказывает начальник отдела промышленности Ирина Полякова. — Буквально месяц назад на вооружение хлебопеков дополнительно прибыло новое производственное оборудование: двухскоростная тестомесильная машина и технологический комплекс из вакуумного тестоделителя, шкафа предварительной расстойки тестовых заготовок, тестоокруглителя и тестозакатки общей стоимостью 119 670 рублей. Оно заменило старое. При нынешней конкуренции на рынке мы обязаны, как говорят, держать марку. О качестве продукции, сошедшей с новой линии, уже заговорили. Потребитель отзывается положительно: наши булочки, батоны, пшеничный хлеб стал еще более воздушным, что, конечно, сказывается и на вкусовых особенностях продукции.


Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)


Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)

Как происходит рождение хлеба, познакомила начальник участка хлебопекарни Софья Мисюро:

— На начальном этапе замеса — на закладке — работает тестовод. Сегодня на смене — Павел Черняков.

Мы застали момент, когда тесто, замешенное «без рук», Павел нажатием кнопки перемещает в мобильную дежу и перевозит в другое помещение. Здесь тесту дают «отдохнуть» минут 20-30.


Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)


Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)


Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)
Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)

Заметно «располневшая» в объемах масса автоматически перебрасывается в бункер машины-делителя, где дробится на заготовки установленной массы. Покупатель может смело доверять производителю и в этом пункте — больше или меньше допустимой погрешности в весе быть не может. Тесто «гуляет» по транспортеру, «отдыхает» в специальном шкафу предварительной расстойки и получает требуемую по ГОСТу консистенцию. За процессом внимательно наблюдает слесарь Станислав Ходукин. Без контроля за работой машины не обойтись: нужно следить за уровнем масла в машине, выполнением заданной программы, а в конце смены требуется зачистка механизмов оборудования.


Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)
Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)

И все же без тепла человеческих рук хлеб не может появиться на свет. Каждую заготовку собственноручно выкладывают на большие противни пекарь-мастер Анна Ясюкевич и пекарь Валентина Шилобрит. Тесто аккуратно поправляется и отправляется в расстойный шкаф. Забавно наблюдать, как примерно за 20 минут сдоба и хлебушек приобретают правильные очертания. Затем на батоны наносится нарезка — делается это, как выяснилось, не для красоты, а чтобы выпустить образовавшийся в процессе брожения углекислый газ и не допустить растрескивания батона под воздействием большой температуры. Снова на несколько минут в этот же шкаф. Через стеклянные дверцы видно, как подрастает аппетитная «армия». Время истекло — пора в печку, где снова устанавливается специальная программа с определенной для каждой продукции влажностью и температурой. На глазах булочки становятся румяными, а по производственному залу разносится аромат. Батоны выглядят ну очень аппетитно. Рука прямо тянется отщипнуть хрустящую корочку!


Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)
Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)
Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)
Новая линия по производству булок, батонов и пшеничных сортов хлеба запущена на хлебопекарне Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (Фото, Видео)

После продукция отправляется в магазины и прямиком к своим почитателям на стол.

«Приятного аппетита!» — желают хлебопеки землякам и соседям — ивьевчанам и лидчанам.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Технологическая линия позволила повысить качество продукции и, конечно, облегчить труд хлебопеков. — Согласно инвестпрограмме полтора года назад, помимо...
 
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